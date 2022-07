Frauen-EM 2022: Wie oft war Deutschland schon Europameister?

Deutschland gehört zu den stärksten Nationen im Frauenfußball. GOAL fasst die DFB-Ergebnisse bei den bisherigen Europameisterschaften zusammen.

Die EM-Endrunde steht vor der Tür: Am 6. Juli beginnt in England endlich wieder die Europameisterschaft, los geht es mit dem Spiel zwischen dem Austragungsland und Österreich.

Deutschland hat eine ganz besondere Geschichte im internationalen Frauenfußball und gehört zurecht zu den ganz großen Fußballnationen - auch der eine oder andere europäische Erfolg war dabei.

Deutschland ist bei der EM 2022 eine von mehreren Nationen, die sich Hoffnung auf den Titel macht. GOAL wirft einen Blick in die Vergangenheit und die bisherigen Europameisterschaften mit deutscher Beteiligung.

GettyImages

Fußball-EM der Frauen: Die Europameisterschaft 2022 im Überblick

Wettbewerb Fußball-Europameisterschaft der Frauen Austragungsland England Zeitraum 6. Juli - 31. Juli 2022 Finale 18 Uhr | 31. Juli 2022 | Wembley Stadium | London Rekordsieger Deutschland (Acht Titel) Titelverteidiger Niederlande

Deutschland bei der Frauen-EM: Wie oft wurde die DFB-Elf schon Europameister?

Es war eine beispielslose Erfolgsgeschichte: 22 Jahre lang war Deutschland Europameister! Richtig gelesen: Zwischen 1995 und 2017 gab es keine anderen Siegerinnen als das DFB-Team.

Wie kann das überhaupt sein - das sind doch 22 Jahre? Dieser Zeitraum ist doch nicht durch vier teilbar - dabei findet die EM alle vier Jahre statt? Der Gedanke mag zwar richtig sein - allerdings lief die Fußball-EM im vergangenen Jahrhundert noch nicht allzu organisiert ab.

Die Niederlande sind der amtierende Europameister: So liefen die EMs in der Vergangenheit ab!

1984, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2001 - eine richtige Struktur ergibt sich da nicht. Vor allem wenn man bedenkt, dass es 1995 keine Endrunde gab: Das Turnier wurde über fast sechs Monate hinweg ohne Gastgeberland ausgetragen.

Seitdem hat sich einiges getan - es folgte ein goldenes Zeitalter für den DFB. Seit 2017 ist der Traum aber vorbei: Die Niederländerinnen konnten sich bei der Heim-EM den Titel im Finale gegen Dänemark sichern. Gegen ebenjene Däninnen war Deutschland bereits im Viertelfinale ausgeschieden.

Achtfache Europameisterinnen: So dominant war Deutschland in Fußball-Europa

Doch wie oft war Deutschland denn nun Europameister? Haltet euch fest: Acht EM-Titel stehen in der Vitrine des DFB! 1989 (Damals noch als BR Deutschland), 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 und 2013 konnten Birgit Prinz, Silvia Neid (auch als Spielerin) und Co. den Pokal in die Höhe stemmen.

Hätte Norwegen nicht 1993 die EM gewinnen können, wäre Deutschland sogar durchgehend für über 30 Jahre Europameister geworden - doch auch so lesen sich die deutschen Zahlen beeindruckend: Der DFB ist achtmal Europameister der Frauen, das ist doppelt so viel wie alle anderen Nationen zusammen! Norwegen kommt auf zwei Titel, Schweden und die Niederlande jeweils auf einen - und das war's auch schon!

Deutschland-Comeback an Europas Spitze? Das sind die Gruppen der EM

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D England Deutschland Niederlande Frankreich Österreich Dänemark Schweden Italien Norwegen Spanien Schweiz Belgien Nordirland Finnland Portugal Island

Gegen Spanien, Finnland und Dänemark: So sieht der deutsche Spielplan aus

Spieltag 1:

Spanien - Finnland | 8. Juli 2022 | 17 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Dänemark | 8. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

Spieltag 2:

Dänemark - Finnland | 12. Juli 2022 | 17 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Spanien | 12. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

Spieltag 3:

Finnland - Deutschland | 16. Juli 2022 | 20 Uhr | Stadium MK



Dänemark - Spanien | 16. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

Gettyimages

Die kostenlose Übertragung der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV, Internet und LIVE-TICKER: Diese Links helfen euch weiter!

Wer zeigt / überträgt die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-EM 2022? Die Übertragung auf einem Blick