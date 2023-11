"Nicht mal mehr geschenkt nehmen sie dich": Frau von Toni Kroos scherzt über Wechsel nach Saudi-Arabien

Toni Kroos hatte Wechsel nach Saudi-Arabien zuletzt kritisiert.

WAS IST PASSIERT? Jessica Kroos, die Frau von Real Madrids Mittelfeldspieler Toni Kroos, hat sich scherzhaft über einen möglichen Wechsel ihres Mannes nach Saudi-Arabien geäußert.

WAS WURDE GESAGT? "So in Saudi-Arabien, da hast du dir schon ganz viele Freunde gemacht. Nicht mal mehr geschenkt nehmen sie dich. Da wird kein Angebot mehr reinflattern, glaube ich", witzelte Jessica Kroos im Podcast Einfach mal Luppen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Toni Kroos hatte Transfers von jüngeren Spielern nach Saudi-Arabien zuletzt kritisiert.

"Wenn Cristiano Ronaldo oder Karim Benzema, die alles gewonnen und Legenden-Status haben, am Ende ihrer Karriere dorthin gehen – von mir aus", sagte der Weltmeister von 2014 und führte aus: "Womit ich ein Problem habe, sind eher die 26-, 27-, 28-Jährigen, die absolute Top-Qualität haben, in Top-Klubs in Europa spielen und in den nächsten drei, vier Jahren die Chance hätten, erstmal noch das zu erreichen, was andere schon erreicht haben, die dahin gehen. Das ist für mich einfach kein gutes Vorbild und eine Gefahr für den Fußball der Zukunft."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kroos selbst wird in seiner Karriere für keinen anderen Verein als Real mehr auflaufen.

Im Juni hatte der 33-Jährige seinen Vertrag in Madrid noch einmal um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert. Ob Kroos kommenden Sommer aufhört, ist derzeit noch offen.