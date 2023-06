Offiziell! Toni Kroos verlängert seinen Vertrag bei Real Madrid bis 2024

Schon lange pfiffen es die Spatzen von den Dächern, nun hat es Real Madrid offiziell gemacht: Toni Kroos hängt noch ein Jahr in Madrid ran.

WAS IST PASSIERT? Toni Kroos hat wie erwartet seinen Vertrag beim spanischen Rekordmeister Real Madrid um ein weiteres Jahr verlängert. Der 33-Jährige geht somit in seine schon zehnte Saison bei den Königlichen. Kroos hatte die Verlängerung zuletzt bereits angedeutet, am Mittwoch meldete Real Vollzug.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Kroos war 2014 vom deutschen Rekordmeister Bayern München nach Madrid gewechselt. Mit Real gewann der Mittelfeldstratege vier seiner fünf Champions-League-Titel, mit 417 Einsätzen ist er bereits der deutsche Rekordspieler des Klubs.

WAS WURDE GESAGT? Kroos hatte schon im April gesagt, dass beim neuen Vertrag "alles auf einem guten Weg" sei, die offizielle Verkündung aber noch auf sich warten lassen könnte. "Ich respektiere, was der Verein möchte und wann und wo was kommuniziert. Da ist ein großes Vertrauensverhältnis da. Theoretisch hätte ich seit dem 1. Januar woanders unterschreiben können, aber diesen Quatsch haben wir gar nicht erst angefangen", sagte er damals.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images