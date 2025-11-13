In der WM Qualifikation empfängt Frankreich am Donnerstag (13. November), die Ukraine in Paris. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Der Prinzenpark wird an diesem Abend zur Bühne für zwei Teams mit unterschiedlichen Ambitionen: Frankreich peilt den Gruppensieg an, während die Ukraine weiter um ein WM-Ticket kämpft.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Frankreich vs. Ukraine heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Frankreich vs. Ukraine heute im Live Stream und TV sehen: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

Die Begegnung Frankreich vs. Ukraine ist ausschließlich bei DAZN zu sehen. Um das Spiel live zu verfolgen, kommt Ihr nicht um ein gültiges Abo herum. Im Super Sports Paket seid Ihr schon ab 9,99 Euro monatlich im Jahresabo dabei – wer lieber flexibel bleibt, zahlt 24,99 Euro bei monatlicher Laufzeit. Wollt Ihr das volle Programm, greift Ihr zum Unlimited Paket – wahlweise 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro monatlich. Die DAZN App läuft auf nahezu jedem Gerät: Smart-TV, Smartphone, Tablet oder Laptop.

Spiel Frankreich – Ukraine Wettbewerb WM Qualifikation, Gruppe D Datum Donnerstag, 13. November 2025 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Prinzenpark (Paris)

Die Ukraine? Mit wechselhaften Ergebnissen unterwegs. Nach dem 0:2 gegen Frankreich Anfang September folgte ein 1:1 in Aserbaidschan. Danach das spektakuläre 5:3 auf Island und zuletzt ein 2:1 gegen Aserbaidschan Mitte Oktober. Offensiv stark, defensiv wacklig – die Form bleibt schwer greifbar.

Frankreich dagegen? Stabil. Anfang September ein 2:0 in Breslau, danach ein 2:1 gegen Island und ein souveränes 3:0 gegen Aserbaidschan. Zuletzt das 2:2 auf Island Mitte Oktober – kleiner Dämpfer, aber ohne Folgen. Die Equipe Tricolore bleibt ungeschlagen und führt die Gruppe klar an.

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der WM-Qualifikation verfolgen. Über NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen. NordVPN gehört zu den renommiertesten Services weltweit und ermöglicht stabiles Streaming auf Reisen.

