Frankreich - Schweiz: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER... Alles rund um die Übertragung der EM 2021

Im späten Abendspiel trifft die Schweiz auf Frankreich. Goal erklärt alles rund um die Übertragung der EM im TV und LIVE-STREAM.

Nachbarschaftsduell bei der Europameisterschaft 2021: Die Schweiz trifft heute auf Frankreich. Anpfiff in Bukarest (Rumänien) ist heute um 21.00 Uhr.

Weltmeister Frankreich will nach dem Triumph vor drei Jahren den nächsten Titel sichern: Keine Nation wurde vor dem Turnierstart so oft als Titelfavorit gehandelt wie die Bleus.

Wirklich erfolgreich läuft die EM für Deschamps und Co. aber nicht: Ein knapper Sieg gegen Deutschland und zwei Unentschieden gegen Portugal und Ungarn stehen bisher zu Buche – die Schweiz konnte gegen die Türkei gewinnen und Wales einen Punkt abgewinnen.

Wir befinden uns mitten in der EM – in der ersten K.o.-Runde müssen acht Teams die Segel streichen. Wer kann sich im Duell zwischen Frankreich und der Schweiz durchsetzen? Goal erklärt alles rund um die Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Frankreich vs. Schweiz heute LIVE im TV: So wird die EM 2021 übertragen

Im Duell zwischen Frankreich und der Schweiz wird es heiß hergehen: Die beiden Staaten liegen schließlich direkt nebeneinander, ein großer Teil der schweizerischen Bevölkerung spricht fließend Französisch.

Dabei ist das Aufeinandertreffen nicht nur für die beteiligten Nationen spannend, auch in anderen Ländern wie Deutschland will man sich das Spiel im TV nicht entgehen lassen. Aber wird die Begegnung heute überhaupt LIVE im TV gezeigt?

Frankreich gegen die Schweiz im Fernsehen: Die Fußball-EM 2021 im Free- und Pay-TV

Und ob sie das wird: Gleich zwei TV-Sender übertragen heute die EM LIVE, ihr habt also die Qual der Wahl. Bei den Sendern handelt es sich um das ZDF und MagentaTV, wir gehen jetzt etwas genauer auf die Unterschiede ein.

Fangen wir beim ZDF an. Der größte Pluspunkt: Das ZDF ist kostenlos empfangbar! Das liegt daran, dass das ZDF ein öffentlich-rechtlicher, also ein vom Staat unterstützter Sender ist!

Fußball-EM 2021 läuft heute im Free-TV: So überträgt das ZDF Frankreich - Schweiz

So könnt ihr die EM heute also problemlos im TV verfolgen, ein weiteres Argument pro ZDF: Nach 20.00 Uhr darf der orangefarbene Sender keine Werbung mehr schalten. So wird die Übertragung heute ablaufen:

Beginn der Übertragung : 17.05 Uhr

: 17.05 Uhr Anstoß : 18 Uhr

: 18 Uhr Begegnung : Spanien vs. Kroatien

: Spanien vs. Kroatien Moderation : Jochen Breyer

: Expertise : Christoph Kramer Per Mertesacker Peter Hyballa

: Kommentar : Oliver Schmidt

:

MagentaTV überträgt heute Fußball-EM: So wird Frankreich - Schweiz gezeigt

Nicht nur das ZDF überträgt heute die EM: Wir haben es bereits erwähnt, auch MagentaTV wird heute die gesamte Begegnung LIVE übertragen. Damit hat MagentaTV mittlerweile Erfahrung: Jedes Spiel dieser EM ist und war beim Pay-TV-Sender zu sehen!

Der Nachteil: Der Fernsehsender der Telekom ist nicht kostenlos empfangbar! Ihr müsst für die Übertragung etwas bezahlen und einen bestimmten Tarif buchen, welcher MagentaTV enthält. Alles weitere dazu findet ihr hier.

Frankreich – Schweiz im LIVE-STREAM: Die Fußball-EM im Internet

Die Übertragung im TV ist ja schön und gut – alle damit glücklich stellen kann man aber noch nicht. Viele Anhänger:innen haben keinen Fernseher mehr zuhause stehen und sind auf einen LIVE-STREAM angewiesen. Gibt es diesen heute auch?

Kostenloser LIVE-STREAM von Frankreich vs. Schweiz? Das ZDF macht’s möglich!

Auch an dieser Stelle hören die guten Nachrichten nicht auf: Ja, es gibt auch die LIVE-Übertragung im Internet. Auch hier schauen wir uns als erstes das ZDF an – dieses bietet sein Programm nämlich kostenlos an!

Richtig gelesen: Alles, was die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender für das Fernsehen produzieren und dort ausstrahlen, ist auch in den jeweiligen Mediatheken zu finden (zdf.de). Einzige Einschränkung: Ihr müsst euch in Deutschland befinden, wobei ihr das Geoblocking auch durch einen VPN (Virtual Private Network) umgehen könnt.

MagentaTV überträgt Schweiz gegen Frankreich LIVE im Internet: So seht ihr die EM im LIVE-STREAM

Nicht nur das ZDF, sondern auch MagentaTV überträgt die EM in diesem Sommer im TV – das ist aufmerksamen Lesern dieses Artikels bereits bekannt. Aber zeigt der Telekomsender sein Programm auch im Internet?

Ja, so ist es: MagentaTV gibt es auch außerhalb des TVs, also via App, Browser etc. zu verfolgen! Allerdings müsst ihr auch dafür ein gültiges und kostenpflichtiges Abonnement besitzen / abgeschlossen haben, alle Informationen dazu findet ihr hier.

Schweiz – Frankreich: Mit diesen Links könnt ihr die EM 2021 verfolgen

Schweiz gegen Frankreich LIVE und kostenlos verfolgen: Mit Goal kriegt ihr alles mit!

Der LIVE-STREAM ist für euch keine Option, weil ihr unterwegs seid oder die Internetverbindung instabil ist und einen Fernseher habt ihr auch nicht zur Hand? Dann haben wir die perfekte Alternative: Den Goal LIVE-TICKER!

Mit diesem könnt ihr kostenlos, also ohne einen Cent bezahlen zu müssen, die EM und alle weiteren wichtigen Fußballspiele verfolgen und verpasst nichts. Ob Tor, Chance, Karte, Hintergrundwissen, Aufstellung, Taktik… hier kommt ihr zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal!

Die Aufstellungen der Schweiz und von Frankreich: So laufen die Länder heute auf

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Teams ihre Aufstellungen, woraufhin wir diese hier in diesem Artikel eintragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Text, um perfekt auf das Spiel vorbereitet zu sein.

