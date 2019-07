Chelsea-Wechsel rückt näher: Derby County stellt Frank Lampard vom Training frei

Der englische Zweitligist Derby County hat Trainer Frank Lampard für Montag und Dienstag vom Training in der Sommervorbereitung freigestellt, damit der frühere englische Nationalspieler die Verhandlungen über ein Engagement bei seinem Ex-Klub fortführen kann. Das gab Derby am Montagmorgen via Twitter bekannt.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Eine Einigung Lampards mit den Blues werde "so bald wie möglich" erwartet. Derby hatte dem 41-Jährigen bereits vergangene Woche die Erlaubnis für Gespräche mit Chelsea erteilt.

Bei den Londonern wird Lampard auf der Trainerbank voraussichtlich die Nachfolge des zu abgewanderten Maurizio Sarri antreten. Goal und SPOX hatten bereits Anfang Juni von entsprechenden Verhandlungen berichtet.

Derby County has excused Frank Lampard from reporting back for pre-season training on Monday and Tuesday to allow his discussions regarding a potential move to Chelsea to be concluded as soon as possible.