Premier League: Petr Cech wird technischer Berater bei Chelsea

Petr Cech kehrt in neuer Rolle zu seinem ehemaligen Verein zurück. Wie der Klub am Freitag mitteilte, arbeitet der Ex-Torhüter künftig als Technischer Berater der Blues. Der Tscheche soll unter dem Schwerpunkt Strategie und Leistung eng mit Klubmanagerin Marina Granowskaja zusammenarbeiten und als wichtiges Bindeglied zwischen Profimannschaft und Nachwuchsteams fungieren.

"Es ist ein großes Privileg wieder zum FC Chelsea zu wechseln und dazu beizutragen, das bestmögliche Umfeld für Höchstleistungen zu schaffen, um den Erfolg des Vereins aus den letzten 15 Jahren fortzusetzen", sagte der erst im Mai zurückgetretene 37-Jährige. Bereits seit längerer Zeit gab es Gerüchte um eine Rückkehr von Cech zu seinem alten Verein. Unter anderem hatte ihn der britische TV-Sender Sky Sports News mit dem vakanten Sportdirektorposten in Verbindung gebracht.

Sein letztes Karrierespiel absolvierte Cech mit dem ausgerechnet gegen seinen früheren und zukünftigen Arbeitgeber Chelsea und unterlag im Finale der Europa League Ende Mai in Baku mit 1:4. Vor seinem Engagement beim FC Arsenal trug er elf Jahre in insgesamt 494 Partien das Trikot der Blues.

'I had so much success with Chelsea as a player, and hopefully I’ll have the same success in a different role'@PetrCech pic.twitter.com/C7W0uw1wns