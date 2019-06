Frank Lampard wird schon seit einigen Wochen als neuer beim FC Chelsea gehandelt. Nun hat sein aktueller Arbeitgeber, Zweitligist Derby County, die Freigabe für Gespräche mit den Blues erteilt.

Lampards Vertrag bei Derby läuft noch bis 2021. Beim könnte er den vakant gewordenen Trainerposten von Maurizio Sarri übernehmen. Der Italiener wurde bereits in der vergangenen Woche als neuer Trainer bei Juventus Turin vorgestellt.

-Klub Derby County ist Lampards erste Trainerstation. Erst seit Mai 2018 ist er bei den Rams tätig und zog schon in seiner ersten Saison in die Playoffs um den Aufstieg in die Premier League ein. Dort scheiterte er im Finale knapp an seinem ehemaligen Teamkollegen John Terry und Aston Villa.

Derby County can confirm that they have granted permission for Chelsea to speak to Frank Lampard about the vacant managerial position at Stamford Bridge.