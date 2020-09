Fortuna Düsseldorf vs. Würzburger Kickers: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und Co. - alles zur Übertragung der 2. Bundesliga heute

Am zweiten Spieltag empfängt Fortuna Düsseldorf die Würzburger Kickers. Alle Infos zum Spiel und wo Ihr es sehen könnt, erfahrt Ihr hier von Goal.

Am Samstag treffen und die Würzburg Kickers in der Merkur Spiel-Arena aufeinander. Anpfiff für das Spiel in der 2. ist heute um 13.00 Uhr.

Im ersten Saisonspiel ging es für Fortuna Düsseldorf nach Hamburg. Gegen den Hamburger SV musste die Fortuna allerdings eine Schlappe einstecken. Fehlende Durchschlagskraft und Präzision im Passspiel sorgten dafür, dass F95 nur ein Tor in der Nachspielzeit erzielte. Hamburg hingegen netzte einmal in der ersten Halbzeit (45.+2) und in der 60. Minute ein. Somit endete das Spiel mit 2:1 für den HSV. Im lief es dagegen besser für Düsseldorf. Hier gewannen die Rheinländer gegen Ingolstadt mit 1:0 und stehen somit in der zweiten Runde des Wettbewerbs.

Auch der Start der Würzburger Kickers in die neue Saison lief nicht nach Plan. Erst schieden die Kickers im DFB-Pokal gegen Hannover 96 mit einem 2:3 aus und danach gab es auch beim Ligastart gegen Erzgebirge Aue eine Packung. Das Spiel endete für Würzburg ohne Tor und mit drei Gegentoren.

Mehr Teams

Beide Teams hoffen also auf Ihren ersten Sieg in der aktuellen Saison der 2020/2021.

Wie Ihr das Spiel zwischen Düsseldorf und Würzburg heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt, erklärt Euch Goal in diesem Artikel!

Fortuna Düsseldorf vs. Würzburger Kickers heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im Überblick

Spiel: Fortuna Düsseldorf vs. Würzburger Kickers

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 2. Spieltag

Datum: Samstag, 26. September 2020

Uhrzeit: 13.00 Uhr

Ort: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf vs. Würzburger Kickers: Wo läuft das Spiel live im TV?

Möchtet Ihr das Spiel live im TV sehen, dann heißt der Sender Sky. Hier könnt Ihr das Spiel Fortuna Düsseldorf vs. Würzburger Kickers live und exklusiv sehen. Übertragen wird das Spiel sowohl im Einzelspiel in voller Länge als auch in der Konferenz mit den anderen Partien am Samstag zur selben Zeit.

Bereits ab 12.30 Uhr startet die Konferenz auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 HD, hier Ihr werdet von Moderator Peter Hardenacke begleitet. Das Einzelspiel seht Ihr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD, ebenfalls ab 12.30 Uhr. Hier kommen die Kommentare von Holger Pfandt.

Um das Einzelspiel oder die Konferenz im TV zu sehen, benötigt Ihr ein Sky-Abonnement und den passenden Receiver. Mehr dazu findet Ihr auf der Sky-Webseite.

Fortuna Düsseldorf vs. Würzburger Kickers: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertagung im TV bietet Sky auch noch einen LIVE-STREAM an. Damit seht Ihr das Spiel und die gleichen Inhalte, allerdings über das Internet. Ihr könnt das Spiel zwischen Düsseldorf und Würzburg entweder mit Sky Go oder mit dem Sky Ticket sehen. Wie das geht, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

Fortuna Düsseldorf vs. Würzburger Kickers: So seht Ihr das Spiel mit Sky Go im LIVE-STREAM

Habt Ihr bereits ein Sky-Abonnement, dann könnt Ihr Sky Go nutzen, ohne auf weitere Zusatzkosten zu stoßen. Gegenüber der Übertragung im TV seid Ihr mit der Sky-Go-App flexibler und könnt das Spiel auch von unterwegs aus verfolgen.

Ladet die Sky-Go-App aus einem App-Store herunter und loggt Euch mit Euren Zugangsdaten ein, schon kann es losgehen.

Fortuna Düsseldorf vs. Würzburger Kickers im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Kein Kunde bei Sky? Kein Problem. Mit dem Sky Ticket könnt Ihr den LIVE-STREAM von Sky sehen, ohne Euch langfristig an den Pay-TV-Anbieter zu binden. Ab 29,99 Euro im Monat seid Ihr dabei und könnt am Ende des Monats auch wieder kündigen, falls Euch danach ist.

Mehr Informationen zum Sky Ticket bekommt Ihr hier.

Quelle: imago images / Chai v.d. Laage

Fortuna Düsseldorf vs. Würzburger Kickers heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Live dabei sein, aber kein Geld ausgeben – das geht mit dem LIVE-TICKER von Goal! Hier könnt Ihr das Spiel verfolgen und seid stets am aktuellen Geschehen dran. Als Zusatz könnt Ihr im LIVE-TICKER Analysen und Statistiken nachlesen und seid somit mit den aktuellen Daten zur Begegnung gewappnet.

Hier könnt Ihr den LIVE-TICKER zur Partie Fortuna Düsseldorf vs. Würzburger Kickers auf der Goal-Homepage verfolgen.

🚌 Unsere erste Auswärtsfahrt der neuen Saison führt uns ins Rheinland: Am Samstag treffen unsere #Kickersauswärts auf Fortuna Düsseldorf! 📃 Unseren Vorbericht mit Aussagen von Michael Schiele und Fabian Giefer lest ihr hier: 👉 https://t.co/4I6ZrfBq6l 🔴⚪ #F95FWK #WÜR2BURG pic.twitter.com/m4TuLEAyYT — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) September 25, 2020

Fortuna Düsseldorf vs. Würzburger Kickers heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Ihr möchtet wissen, wer heute auf dem Platzt steht? Schaut kurz vor Spielbeginn nochmal an dieser Stelle vorbei.

Fortuna Düsseldorf vs. Würzburger Kickers live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 2. Liga heute