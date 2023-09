FC Barcelona wohl weiterhin an Florian Wirtz interessiert - über 100 Millionen Euro Ablöse?

Florian Wirtz zählt zu den begnadetsten jungen Fußballern der Welt. Barça soll ihn weiterhin genau im Auge haben.

WAS IST PASSIERT? Die bereits vor einigen Monaten aufgekommenen Gerüchte, wonach der FC Barcelona Interesse an einer Verpflichtung von Bayer Leverkusens Florian Wirtz habe, erhalten neue Nahrung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mehrere spanische Medien berichten übereinstimmend, dass Barça den 20-Jährigen nach Spanien lotsen möchte. Laut dem Portal Esport3 könnte ein Transfer von Wirtz die 100-Millionen-Euro-Marke überschreiten.

Der Mittelfeldspieler, der in der Vergangenheit auch mit dem FC Bayern und Real Madrid in Verbindung gebracht wurde, steht in Leverkusen noch bis 2027 unter Vertrag.

WAS WURDE GESAGT? "Wir sind in einer guten Position, er hat einen langen Vertrag bei uns. Es gibt aktuell gar keinen Grund, sich über einen Wechsel Gedanken zu machen", hatte zuletzt Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes erklärt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Wirtz, der 2020 aus der Jugend des 1. FC Köln nach Leverkusen gewechselt war, absolvierte in der laufenden Saison bislang sieben Pflichtspiele für das Team von Trainer Xabi Alonso. Seine Ausbeute: Drei Tore und drei Vorlagen.