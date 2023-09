"Den mag ich sehr": Antoine Griezmann verrät vor dem Länderspiel gegen Deutschland, welche drei DFB-Spieler er bewundert

Der Frankreich-Star schwärmt im Vorfeld des Duells in Dortmund am Dienstagabend von einem deutschen Trio.

WAS IST PASSIERT? Antoine Griezmann hat vor dem Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Frankreich am Dienstag (20.45 Uhr) von den Qualitäten dreier DFB-Spieler geschwärmt. Florian Wirtz von Bayer Leverkusen sowie die Bayern-Stars Joshua Kimmich und Leroy Sané haben es dem Franzosen von Atlético Madrid besonders angetan.

WAS WURDE GESAGT? Griezmann führte aus: "Der Spieler Wirtz, ich glaube er heißt Wirtz, hat mir richtig gefallen. Ich finde es toll, wie er gespielt hat. Ich mag auch Kimmich sehr. Er ist ein bisschen der General der deutschen Mannschaft. Er macht alles gut. Er kann rechts und auf der Sechs spielen. Er ist ein Leader."

Weiter meinte der Angreifer: "Auch Leroy Sané ist gut. Auch wenn er Höhen und Tiefen hat, er ist ein super Angreifer. Er will immer den Gegner unter Druck setzen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Deutschland und Frankreich bestreiten zum Ende der laufenden Länderspielpause einen Test. Für die DFB-Elf ist es die erste Partie nach der Entlassung Hansi Flicks. Die drei von Griezmann genannten Stars dürften auch unter dem Interims-Trainertrio Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner auflaufen. Wenngleich hinter Kimmich nach einen Trainingsabbruch am Montag noch ein Fragezeichen steht.

Vize-Weltmeister Frankreich kommt mit dem Rückenwind eines 2:0-Erfolgs in der EM-Qualifikation gegen Irland nach Dortmund.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Griezmann gehört zu den erfahrensten Spielern der Équipe tricolore. Er absolvierte bisher 122 Einsätze, in denen dem 31-Jährigen 43 Treffer gelangen. Sollte er gegen das DFB-Team auflaufen, zöge er mit Thierry Henry auf Platz vier im Ranking der Franzosen mit den meisten Länderspielen gleich.