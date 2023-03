FC Barcelona: Florian Wirtz überrascht von Gerüchten über einen möglichen Transfer

Angeblich soll es mindestens indirekten Kontakt zwischen Barça und dem Bayer-Star geben. Dieser aber weiß davon nichts.

WAS IST PASSIERT? Nationalspieler Florian Wirtz von Bundesligist Bayer Leverkusen zeigt sich überrascht über die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe noch gar nichts gehört von meinem Vater. Ich habe es auch gelesen und war verwundert", sagte er am Dienstag im Kreise der DFB-Auswahl in Frankfurt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Papa Hans-Joachim Wirtz berät seinen Sohn. Er soll angeblich von Barça kontaktiert worden sein. Das meldeten zuletzt spanische Medien und auch Sky.

Wirtz senior hat mehrfach betont, dass der 19-Jährige bis zur Heim-EM 2024 auf jeden Fall bei Bayer bleiben soll. Wirtz selbst erklärte, er blicke noch gar nicht so weit voraus.

WIE GEHT ES WEITER? "Es ist wichtig, dass ich die Saison unverletzt zu Ende spiele, mit Leverkusen noch was erreiche und auf die nächste Leistungsstufe komme", sagte er. Bei seiner Rückkehr in die Nationalelf nach seinem Kreuzbandriss habe er schon in der ersten Einheit gemerkt: "Hier ist noch einmal eine ganz andere Qualität." Um alles andere mache er sich "keinen Kopf".

DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Wirtz, der als eines der größten Talente Deutschlands gilt, wechselte Anfang 2020 für 200.000 Euro vom 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen. Dort beträgt sein Marktwert mittlerweile rund 70 Millionen Euro.