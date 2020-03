Eintracht Frankfurt - Nach Mega-Sperre gegen Filip Kostic: SGE zieht Einspruch in Erwägung

Kostic musste im Pokal-Viertelfinale gegen Bremen mit Rot vom Platz und wurde nun für vier Spiele gesperrt. Die SGE denkt über einen Einspruch nach.

Bundesligist zieht in Erwägung, gegen die Vier-Spiele-Sperre seines Top-Assistgebers Filip Kostic im Protest einzulegen. "Wir überlegen uns die Tage, dass wir in Einspruch gehen", sagte Sportvorstand Fredi Bobic bei Sky. "Die Sperre mit vier Spielen ist aus meiner Sicht viel zu hoch, eines weniger hätte auch gereicht."

Kostic hatte am Mittwoch in der Nachspielzeit des Viertelfinalspiels gegen (2:0) Ömer Toprak von hinten in die Wade getreten und war daraufhin von Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) des Feldes verwiesen worden.

Eintracht Frankfurt: Bobic glaubt nicht an Kostic-Einsatz im Pokalfinale

Bobic geht nicht davon aus, dass der Außenbahnspieler in dieser Pokalsaison aufs Feld zurückkehren könnte. "Für das Finale, falls wir uns qualifizieren, bekommen wir ihn nicht", sagte Bobic, der den 27 Jahre alten Kostic als "überlebenswichtig" bezeichnete.

Kostic hatte nach dem Foulspiel um Entschuldigung gebeten. "Lieber Ömer, ich möchte mich für das Foul an dir noch mal entschuldigen", schrieb der Serbe auf Instagram: "Es war nicht meine Absicht, dich zu verletzen."