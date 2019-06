FIFA 20 Volta: Alle Informationen zum neuen "FIFA Street" in EA Sports' neuer Fußballsimulation

EA Sports hat für FIFA 20 einen neuen Modus angekündigt. In Volta kann der Spieler im Stil von "FIFA Street" den Straßenfußball aufleben lassen.

EA Sports hat den ersten Trailer zu FIFA 20, dem neuen Teil seiner Fußballsimulation, veröffentlicht. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem neuen Modus, der den Namen Volta trägt. Im neuen Modus kann in der neuen Ausgabe im Straßenfußball-Modus gezockt werden. Der Release von FIFA 20 soll am 27. September erfolgen .

"Volta-Fußball präsentiert die Rückkehr des Fußballs auf die Straße und bildet die Kultur, die Kreativität und den Style des Miniteam-Fußballs authentisch ab, der weltweit auf Straßen, Plätzen und Futsal-Feldern gespielt wird", schreibt EA Sports bei der Ankündigung.

In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen zum neuen Teil von FIFA 20. Wer einen generellen Überblick über alle Neuerungen im Gesamten haben will, findet alle Informationen in einem separaten Artikel auf unserer Seite .

FIFA 20, Volta: Die Spielmodi

Wie EA bekanntgab, wird man in Volta ein Team aufbauen können oder - und darauf scheint der Hauptfokus der Entwickler zu liegen - einen eigens erstellten Charakter durch einen neuen Story-Mode führen können. Dieser Modus trägt den Namen "Volta Story Mode" .

Spiele gegen einen Kumpel oder online gegen andere Gegner wird man - wie bereits im Modus Anstoß - auch auf Volta spielen können - das nennt sich dann "Volta Kick-Off" .

FIFA 20, Volta: Viele verschiedene Spielmöglichkeiten

EA hat bereits verraten, dass man Volta in zig verschiedenen Modi spielen können wird - 3 gegen 3 (ohne Torhüter), 4 gegen 4, 5 gegen 5 oder sogar nach den professionellen Futsal-Regeln.

Ebenfalls wird es zig verschiedene Arenen geben, in denen die Kleinfeldkicks steigen werden. Dabei hat EA Sports Plätze sowohl mit als auch ohne Banden angekündigt. Als Schauplätze werden zum Beispiel unter einer Brücke in Amsterdam, ein klassischer Käfig in London oder ein Platz auf einem Hochhausdach in Tokyo genannt.

FIFA 20, Volta: Eigener Spieler mit eigenem Style

Die ganzen genannten Modi und Wettbewerbe kann man - so EA - mit einem eigenen Avatar bestreiten. Dabei kann man sich einen Spieler (oder auch Spielerin) nach den eigenen Wünschen kreieren und die Kleidung, das Aussehen und Co. selbst bestimmen.

Welche Frisur Euer Spieler und welche Tattoos er tragen wird, kann dabei komplett selbst bestimmt werden. Auch die Kleidung kann ganz individuell erstellt werden - Shirts und Schuhe, von Sweatshirts und Shorts - es wird eine riesige Auswahl an Kleidung geben.