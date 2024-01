Fenerbahce hat wohl schon Kontakt aufgenommen! Europameister vor Wechsel in die Türkei?

Sein Engagement bei Union Berlin endet für Bonucci wohl schon sehr früh. Zieht es den Italiener nun in die Türkei?

WAS IST PASSIERT? Fenerbahce arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Union Berlins Innenverteidiger Leonardo Bonucci. Das berichtet der TV-Sender Sportitalia.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach hat der türkische Topklub das Umfeld Bonuccis schon kontaktiert. Das Wintertransferfenster öffnet in der Türkei zwar erst am 11. Januar, dennoch könnte Fener eine Verpflichtung des Europameisters von 2021 bereits einfädeln.

Bonucci war erst im vergangenen Sommer von Juventus Turin zu Union gewechselt, will Berlin trotz Vertrages bis Ende Juni 2024 aber schon nach wenigen Monaten und nur zehn Einsätzen wieder verlassen.

Zuletzt schien es bei Bonucci auf einen Wechsel zur AS Rom hinauszulaufen, der Transfer in die italienische Hauptstadt scheiterte dann aber doch.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In seinen zehn Spielen für Union war Bonucci ein Tor gelungen. Den Großteil seiner bisherigen Karriere hat der 36-jährige Italiener bei Juventus Turin verbracht, für das er insgesamt 502-mal auflief.