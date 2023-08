Union Berlin gelingt Transfercoup: Europameister Leonardo Bonucci kommt wohl von Juventus

Union Berlin gelingt ein weiterer Transfercoup: Leonardo Bonucci soll die Abwehr der Eisernen verstärken.

WAS IST PASSIERT? Union Berlin steht vor dem Transfer des italienischen Nationalspielers Leonardo Bonucci. Wie der kicker berichtet, haben sich die Eisernen mit dem Innenverteidiger von Juventus auf einen Wechsel verständigt. "In Kürze" werde Bonucci in Berlin erwartet, um dort seinen Vertrag zu unterzeichnen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 36-Jährige wurde bei der Alten Dame trotz eines bis 2024 laufenden Vertrags von Trainer Massimiliano Allegri aussortiert. Ein Verbleib in Italien soll seine Präferenz gewesen sein, Verhandlungen mit Lazio und der Fiorentina seien aber nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Union habe dagegen mit der Aussicht auf Champions-League-Fußball gepunktet.

Zuvor hatten die Hauptstädter mit Robin Gosens (Inter Mailand), Kevin Volland (AS Monaco) und Brendan Aaronson (Leeds United) in diesem Sommer bereits weitere namhafte Neuzugänge verpflichtet.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Bonucci spielt - von einem Abstecher zur AC Milan (2017/18) abgesehen - seit 2010 bei Juventus. Er kam damals für 15,5 Millionen Euro Ablöse aus Bari. Mit der Alten Dame wurde er achtmal Meister und dreimal Pokalsieger.