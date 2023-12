Union Berlin: Leonardo Bonucci offenbar vor Blitz-Abschied - Serie-A-Klub interessiert?

Leonardo Bonuccis Zeit in Deutschland neigt sich offenbar schon wieder dem Ende entgegen. Geht es zurück in die Heimat?

WAS IST PASSIERT? Leonardo Bonucci möchte Union Berlin offenbar im Winter schon wieder verlassen. Das berichtet die italienische Zeitung Corriere dello Sport.

Demnach möchte der 36-jährige Innenverteidiger so schnell wie möglich nach Italien zurückkehren. Dem Bericht zufolge ist die AS Rom an einer Verpflichtung interessiert.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bonucci war erst im September von Juventus Turin nach Berlin gewechselt, konnte den kriselnden Unionern aber kaum weiterhelfen. Bislang kam der Italiener in neun Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er ein Tor erzielte.

