Fenerbahce dementiert Interesse an Mesut Özil vom FC Arsenal

Mesut Özil wird im Sommer nicht vom FC Arsenal zu Fenerbahce wechseln. Dies gab der Klub aus der Süper Lig in einem Statement bekannt.

Der türkische Spitzenklub hat das von englischen Medien kolportierte Interesse an einer Verpflichtung von Mesut Özil vom in einem offiziellen Klubstatement am Mittwochvormittag dementiert.

"Mesut Özil, der unser Land mit seiner Karriere und seiner Haltung repräsentiert, hat für Fenerbahce einen besonderen Wert", hießt es darin.

Fenerbahce: Transfer von Mesut Özil nicht möglich

"Doch Fenerbahce hat bezüglich Mesut Özil keinen Kontakt aufgenommen. Angesichts der ökonomischen Bedingungen ist es für beide Seiten nicht möglich, einen Schritt in diese Richtung zu unternehmen."

Fener-Präsident Ali Koc habe "bereits erklärt, dass [eine Unterschrift von Mesut Özil bei Fenerbahce] in naher Zukunft nicht realisiert werden kann."

Özil steht beim Premier-League-Klub aus London noch bis 2021 unter Vertrag, ist dort aber nicht unumstritten. Der 30-Jährige gilt als Fener-Sympathisant und hat bereits in der Vergangenheit betont, dass er sich vorstellen kann, für die Sari Kanaryalar zu spielen.