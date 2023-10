Fenerbahce vs. Ludogorets im LIVE STREAM und TV: Gibt es heute eine Übertragung?

Fenerbahce trifft in der UEFA Europa Conference League am heutigen Donnerstag auf Ludogorets Razgrad. Gibt es eine Übertragung in Deutschland?

Der 3. Spieltag der UEFA Europa Conference League 2023/24 steht an, wobei Fenerbahce in Istanbul auf den bulgarischen Vertreter Ludogorets Razgrad trifft. Anpfiff der Partie im Şükrü Saracoğlu Stadı ist am Donnerstag, den 26. Oktober 2023 um 18.45 Uhr MEZ (19.45 Uhr Ortszeit).

Können die Sarı Kanaryalar ihr gute Ausgangsposition in Gruppe H weiter ausbauen? Ludogorets reist immerhin mit einer 1:7-Klatsche gegen Nordsjælland im Gepäck nach Istanbul. Spannung ist garantiert, da will man das Duell natürlich auch live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen.

Ludogorets Razgrad gastiert in der Conference League bei Fenerbahce in Istanbul - wird das Spiel heute im TV oder LIVE-STREAM in Deutschland übertragen? Und wenn ja, auf welchem Sender? GOAL verrät es Euch in diesem Artikel.

Fenerbahce vs. Ludogorets heute live: Die Fakten zum Spiel

Spiel Fenerbahce - Ludogorets Wettbewerb UEFA Europa Conference League, Gruppenphase Ort Şükrü Saracoğlu Stadı, Istanbul, Türkei Zeit 18.45 Uhr MEZ, 19.45 Uhr Ortszeit

Fenerbahce gegen Ludogorets im LIVE STREAM und TV: Gibt es heute eine Übertragung?

Wird die Conference League in Deutschland eigentlich übertragen? Das dürften sich vor dem Spiel gegen Ludogorets viele Fenerbahce-Fans fragen. Die gute Nachricht ist: Ja, die UEFA Europa Conference League 2023/24 wird auf RTL bzw. RTL+ übertragen.

Getty Images

Es gibt allerdings ein großes ABER: Denn RTL+ zeigt nicht alle Partien der Conference League, sondern nur ausgewählte Spiele neben den Duellen mit deutscher Beteiligung. Doch wie sieht das mit dem Duell zwischen Fenerbahce und Ludogorets heute aus?

Wird es live im TV und im LIVE STREAM zu sehen sein? Die einfache Antwort lautet: Nein. Es gibt heute keine Übertragung von Fenerbahce vs. Ludogorets bei RTL+. Und auch sonst ist die Partie nirgendwo live zu sehen.

Fenerbahce gegen Ludogorets: Die Aufstellungen

Aufstellung Fenerbahce: Egribayat - Osayi-Samuel, Rodrigo Becão, Djiku, Oosterwolde - Fred, Miguel Crespo, Zajc - Kent, Batshuayi, Tadic.

Aufstellung Ludogorets: Sluga - Witry, Sonko-Sundberg, Verdon, Nedyalkov - Naressi, Piotrowski, Gonçalves - Vidal, Rwan Seco, Tekpetey.

Wird Fenerbahce vs. Ludogorets heute im LIVE STREAM übertragen? Die aktuelle Tabelle in Gruppe H