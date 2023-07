Wann und gegen wen spielt Fenerbahce in der Qualifikation zur Conference League?

Fenerbahce wird in der Saison 2023/24 in der Conference League spielen, wenn die Qualifikation gelingt. Wann sind die Spiele?

Obwohl Fenerbahce die Saison 2022/23 als türkischer Vizemeister abgeschlossen hat, darf der Topklub aus Istanbul in der Spielzeit 2023/24 lediglich in der Conference League ran.

Aus der Süper Lig bekommt nur Meister Galatasaray die Chance, sich für die Königsklasse zu qualifizieren. Und auch Fener muss zunächst in Qualifikationsspiele, um auch tatsächlich nächste Saison international zu spielen.

GOAL verrät Euch hier, wann Fenerbahces Spiele sind und gegen wen man spielen muss.

Conference League: Wann spielt Fenerbahce in der Qualifikation?

Fenerbahce muss drei Qualifikationsrunden überstehen, um es in die Gruppenphase der Conference League zu schaffen, die am 21. September 2023 beginnt.

In der ersten Quali-Runde hat Fener noch Freilos, in der 2. Runde steigen die Türken dann aber schon ein. Diese Partien stehen am 27. Juli (Hinspiel) und 3. August (Rückspiel) an.

Die Begegnungen der dritten Qualifikationsrunde sind für den 10. und 17. August angesetzt, die entscheidenden Playoffs gehen am 24. und 31. August über die Bühne.

Gegen wen spielt Fenerbahce in der Qualifikation zur Conference League?

Der Gegner für die 2. Qualifikationsrunde (27. Juli und 3. August) steht noch nicht fest. Allerdings ist schon klar, gegen den Gewinner welches Duells Fenerbahce spielt.

Der türkische Vizemeister wird entweder gegen SP La Fiorita Montegiardino aus San Marino (dort vergangene Saison Tabellendritter) oder gegen Zimbru Chisinau aus Moldawien (dort vergangene Saison Tabellendritter) antreten.

Wer der Gegner letztlich sein wird, steht am 20. Juli fest. Gegen wen Fenerbahce dann in den beiden weiteren Qualifikationsrunden ran muss, ist noch völlig offen. Die dritte Quali-Runde wird am 24. Juli ausgelost, die Playoffs dann am 7. August.

Schafft es Fenerbahce in die Gruppenphase der Conference League, wird auch der 1. September interessant. Dann findet nämlich die entsprechende Auslosung statt.

Fenerbahce in der Conference League 2023/24: Die wichtigsten Termine im Überblick