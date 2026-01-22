In der Europa League steht am Donnerstag (22. Januar) das Aufeinandertreffen Fenerbahce vs. Aston Villa auf dem Programm. Es geht im Sükrü Saracoglu Stadi über die Bühne. Der Anstoß in Istanbul erfolgt um 18.45 Uhr.

Nach jeweils sechs Partien in der Europa League stehen Fenerbahce und Aston Villa bei elf und 15 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Fenerbahce gegen Aston Villa heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Fenerbahce vs. Aston Villa (Europa League) im Live Stream und live im Free TV sehen: Wer zeigt / überträgt Fener heute?

Das Duell zwischen Fenerbahce und Aston Villa ist im STREAM bei RTL+ zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt um 18.15 Uhr, anschließend könnt Ihr Euch zwischen der Einzelübertragung und der Konferenz entscheiden.

Beim Einzelspiel sitzt Alexander Küpper am Mikrofon, in der Konferenz kommentiert Klaus Veltman. Die Sendung Matchday wird im Wechsel von Anna Kraft und Jana Wosnitza moderiert, ergänzt durch rotierende Experten wie Felix Kroos, Max Kruse und Patrick Helmes sowie Community-Host Julius Fellermann.

Für den Zugriff auf RTL+ benötigt Ihr eines der kostenpflichtigen Abonnements Premium, Max oder Family, die aktuell 8,99 Euro, 12,99 Euro beziehungsweise 18,99 Euro pro Monat kosten.

Spiel Fenerbahce - Aston Villa Wettbewerb Europa League, Ligaphase, 7. Spieltag Datum Donnerstag, 22. Januar 2026 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Sükrü Saracoglu Stadi (Istanbul)

Fenerbahce unterlag in der Europa League ausschließlich zum Auftakt mit einem 1:3 bei Dinamo Zagreb. Anschließend erreichten die Gelben Kanarienvögel drei volle Erfolge und im November eine Nullnummer in Pilsen sowie ein 1:1 gegen Ferencvaros. Am 11. Dezember kehrten sie mit einem 4:0 bei Brann Bergen auf die Erfolgsspur zurück.

Aston Villa ließ hingegen ausschließlich am 23. Oktober mit einem 1:2 bei den Go Ahead Eagles Punkte liegen. Danach gelangen ein 2:0 gegen Maccabi Tel Aviv und zwei 2:1 gegen die Young Boys Bern sowie am 11. Dezember in Basel.

