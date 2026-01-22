Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Europa League
team-logoFenerbahce
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
team-logoAston Villa
Alice Kopp

Fenerbahce vs. Aston Villa (Europa League) im Live Stream und live im Free TV sehen: Wer zeigt / überträgt Fener heute?

Fenerbahce trifft am Donnerstag in der Europa League auf Aston Villa. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr Fener live im TV und Stream sehen könnt.

In der Europa League steht am Donnerstag (22. Januar) das Aufeinandertreffen Fenerbahce vs. Aston Villa auf dem Programm. Es geht im Sükrü Saracoglu Stadi über die Bühne. Der Anstoß in Istanbul erfolgt um 18.45 Uhr.

Nach jeweils sechs Partien in der Europa League stehen Fenerbahce und Aston Villa bei elf und 15 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Fenerbahce gegen Aston Villa heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Das Duell zwischen Fenerbahce und Aston Villa ist im STREAM bei RTL+ zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt um 18.15 Uhr, anschließend könnt Ihr Euch zwischen der Einzelübertragung und der Konferenz entscheiden. 

Beim Einzelspiel sitzt Alexander Küpper am Mikrofon, in der Konferenz kommentiert Klaus Veltman. Die Sendung Matchday wird im Wechsel von Anna Kraft und Jana Wosnitza moderiert, ergänzt durch rotierende Experten wie Felix Kroos, Max Kruse und Patrick Helmes sowie Community-Host Julius Fellermann. 

Für den Zugriff auf RTL+ benötigt Ihr eines der kostenpflichtigen Abonnements Premium, Max oder Family, die aktuell 8,99 Euro, 12,99 Euro beziehungsweise 18,99 Euro pro Monat kosten.

SpielFenerbahce - Aston Villa
WettbewerbEuropa League, Ligaphase, 7. Spieltag
DatumDonnerstag, 22. Januar 2026
Uhrzeit18.45 Uhr
OrtSükrü Saracoglu Stadi (Istanbul)

Anstoßzeit Fenerbahce vs. Aston Villa

Fenerbahce vs. Aston Villa: Aufstellungen

Fenerbahce vs Aston Villa Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Tedesco

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • U. Emery

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Fenerbahce

Fenerbahce unterlag in der Europa League ausschließlich zum Auftakt mit einem 1:3 bei Dinamo Zagreb. Anschließend erreichten die Gelben Kanarienvögel drei volle Erfolge und im November eine Nullnummer in Pilsen sowie ein 1:1 gegen Ferencvaros. Am 11. Dezember kehrten sie mit einem 4:0 bei Brann Bergen auf die Erfolgsspur zurück.

News über Aston Villa

Aston Villa ließ hingegen ausschließlich am 23. Oktober mit einem 1:2 bei den Go Ahead Eagles Punkte liegen. Danach gelangen ein 2:0 gegen Maccabi Tel Aviv und zwei 2:1 gegen die Young Boys Bern sowie am 11. Dezember in Basel.

Form

FB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

AVL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

Fenerbahce vs. Aston Villa: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der Europa League sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen – zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

Fenerbahce vs. Aston Villa (Europa League) live anschauen: Nützliche Links

