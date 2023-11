"Ich weiß nicht, wie das geht": Federico Valverde gibt brillant ehrliche Antwort auf Frage nach Lionel Messi

Lionel Messi aus dem Spiel nehmen? Eigentlich unmöglich. Das weiß natürlich auch Federico Valverde.

WAS IST PASSIERT? Real Madrids Mittelfeldspieler Federico Valverde hat im Vorfeld des WM-Qualifikationsspiels mit Uruguay in Argentinien (16. November) eine erfrischend ehrliche Antwort bezüglich des argentinischen Superstars Lionel Messi gegeben.

WAS WURDE GESAGT? Von Reportern danach gefragt, wie Uruguay Messi stoppen will, antwortete Valverde: "Ich weiß nicht, wie das geht. Ich konnte ihn nie stoppen. Wir haben in vielen Clasicos gegeneinander gespielt, dabei war Casemiro oft ein gutes Gegenmittel gegen ihn - aber nicht immer."

WAS IST DER HINTERGRUND? Valverde hat in seiner Karriere bisher zwölfmal gegen Messi gespielt. Meist waren es Duelle mit Real gegen den FC Barcelona, aber auch zu Messis PSG-Zeiten kreuzten sich die Wege zweimal. Zudem traf er bislang dreimal mit Uruguay auf Argentinien mit Messi.

Nachdem er Barça 2021 in Richtung PSG verlassen hatte, spielt Messi seit vergangenen Sommer nunbekanntlich bei Inter Miami . Für den Klub aus der MLS hat der 36-Jährige bis dato 14 Pflichtspiele absolviert (elf Tore).

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In Südamerikas Qualifikationsgruppe für die WM 2026 liegen Messi und Argentinien nach vier Siegen aus den ersten vier Spielen derzeit souverän an der Tabellenspitze. Der achtmalige Gewinner des Ballon d'Or stand in drei jener vier Partien auf dem Platz und erzielte drei Tore, unter anderem beide beim 2:0-Sieg in Peru Mitte Oktober.

Uruguay indes liegt mit sieben Punkten aktuell auf Rang zwei. Valverde führte die Mannschaft dabei in allen vier bisherigen Qualifikationsspielen als Kapitän auf den Platz.