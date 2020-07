FC Villarreal vs. FC Barcelona heute im TV und LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung von Spaniens LaLiga

Am 34. Spieltag von empfängt der den . Um 22 Uhr erfolgt der Anpfiff vor leeren Rängen im Estadio de la Ceramica.

Die Gastgeber aus der Provinz Castellon sind fünf Spieltage vor Schluss noch mitten im Rennen um die europäischen Plätze. Drei Punkte trennen das Gelbe U-Boot derzeit vom Vierplatzierten Sevilla und somit von der .

Barca musste derweil zuletzt im Kampf um die spanische Meisterschaft Rückschläge hinnehmen. Gegen , und den reichte es jeweils nur für ein Remis. Auf Spitzenreiter fehlen zu Beginn des Spieltags vier Punkte.

Wer zeigt / überträgt den FC Villarreal gegen Barcelona heute live im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung von Spaniens LaLiga. Zudem findet ihr hier die Aufstellungen der beiden Mannschaften, sobald diese bekannt sind.

Die schlechte Nachricht vorweg: Das Aufeinandertreffen zwischen Villarreal und dem FC Barcelona wird heute nicht im klassischen TV übertragen. So konnte sich kein Free- oder Pay-TV-Sender in dieser Saison die Übertragungsrechte für LaLiga sichern.

Diese liegen beim Streamingdienst DAZN , der in dieser Saison alle Spiele der Primera Division live und exklusiv im LIVE-STREAM überträgt. Während der Streamingdienst zwar nicht über einen TV-Sender empfangbar ist, gibt es dennoch eine Möglichkeit, wie Ihr die Partie auf eurem Fernseher verfolgen könnt.

DAZN ist auf fast allen Smart-TV-Modellen und Spielekonsolen verfügbar. Dafür müsst Ihr lediglich die kostenlose App, die unter anderem im Google-Play-Store und im App Store bereitsteht, herunterladen. Einmal installiert, könnt Ihr die LaLiga-Duelle und somit auch den FC Villarreal gegen FC Barcelona live verfolgen.

Hier die wichtigsten Informationen zur DAZN-Übertragung:

Auch bei der Übertragung im LIVE-STREAM ist DAZN die einzige Anlaufstelle. Ab 21.45 Uhr startet der Ismaninger Streamingdienst mit den Vorberichten zu Villarreal gegen Barca.

Als Moderator versorgte Euch dabei Christoph Stadter vorab mit den wichtigsten Informationen zur LaLiga-Partie. Um 22 Uhr übernimmt dann Kommentator Freddy Harder, der Euch gemeinsam mit dem Experten Sebastian Kneißl durch die vollen 90 Minuten führt.

Um den Streamingdienst nutzen zu können, braucht Ihr jedoch zunächst ein DAZN-Abo. Für Neukunden ist dieses im ersten Monat kostenlos . Sollte Euch der Probemonat überzeugt haben, zahlt Ihr anschließend monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro für das ganze Jahr .

Neben LaLiga hat DAZN jährlich über 8.000 Live-Sport-Events im Programm. So seht Ihr im Abo unter anderem die , die -Relation und ausgewählte Spiele der Champions League sowie Highlights aus dem US-Sport .

Ihr habt Villareal vs. Barcelona verpasst oder wollt Euch die Höhepunkte der Partie im Anschluss noch einmal in Ruhe zu Gemüte führen? Dann seid Ihr mit DAZN gut versorgt.

Bereits kurz nach Abpfiff stellt Euch das Streamingportal die Highlights der Partie auf Abruf zur Verfügung. Wenn Euch das nicht genügt, könnt Ihr zudem die vollen 90 Minuten im Re-Live sehen.

Auch um die Zusammenfassung sehen zu können, müsst Ihr Euch bei DAZN registrieren. Hier bekommt Ihr alle Infos zum Abonnement .

Wenn Ihr das Duell zwischen Villarreal und Barca nicht im LIVE-STREAM verfolgen könnt, lässt Euch Goal nicht im Stich. Dank unserem kostenlosen LIVE-TICKER verpasst Ihr kein Tor und keine wichtige Szene.

Bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff versorgt Euch unser Tickerer mit den wichtigsten Fakten zur LaLiga-Partie und hält Euch ab 22 Uhr über das Spielgeschehen auf dem Laufenden.

In our first clash with @VillarrealCF this season, it only took @AntoGriezmann SIX minutes to find the net! #VillarrealBarça pic.twitter.com/oIPeQTdOlS