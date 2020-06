FC Sevilla gegen Real Betis: LaLiga heute kostenlos im LIVE-STREAM

LaLiga ist nach rund dreimonatiger Corona-Pause zurück! Hier gibt es das Derby zwischen dem FC Sevilla und Real Betis kostenlos im LIVE-STREAM.

Nach der ist Spaniens die zweite europäische Topliga, in der nach der Corona-Pause wieder der Ball rollt. Den Auftakt nach drei Monaten Unterbrechung macht am heutigen Donnerstag (22 Uhr) gleich ein Kracher: Der empfängt zum Stadtderby in der andalusischen Metropole - und HIER könnt Ihr das Spiel kostenlos im LIVE-STREAM sehen, da DAZN die Partie auch auf seinem YouTube-Kanal überträgt.

LaLiga - FC Sevilla gegen Real Betis HIER kostenlos im LIVE-STREAM von DAZN schauen:

Für den FC Sevilla wäre ein gelungener Neustart im Kampf um die Qualifikation zur enorm wichtig. Aktuell ist das Team um Top-Torjäger Lucas Ocampos Dritter in LaLiga, der Vorsprung auf das fünftplatzierte Getafe beträgt allerdings nur einen Punkt. Ins Meisterschaftsrennen dürften die Andalusier angesichts von neun respektive elf Zählern Rückstand auf und den nicht mehr eingreifen können.

Betis braucht die Punkte indes, um nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten. Die Mannschaft von Trainer Rubi rangiert derzeit auf Platz zwölf, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt noch komfortable acht Zähler.

Volles Programm in den nächsten Tagen: DAZN zeigt LaLiga, Bundesliga und im LIVE-STREAM

DAZN zeigt übrigens nicht nur das Sevilla-Derby, sondern auch den kompletten 28. Spieltag aus LaLiga im LIVE-STREAM. Ihr könnt beim Streamingdienst also zum Beispiel auch die ersten Auftritte von Barca (Samstag, 22 Uhr auf Mallorca) und Real (Sonntag, 19.30 Uhr gegen Eibar) live sehen.

Und wer nach der langen Zeit ohne oder mit nur sehr wenig frischem Live-Fußball noch mehr Bock auf Topspiele im LIVE-STREAM hat, der sieht auf DAZN unter anderem auch das Freitagsspiel der Bundesliga zwischen Leipzig und Hoffenheim oder das Halbfinale der Coppa Italia zwischen Juventus und Milan (Freitag, 21 Uhr) live! Eine Übersicht über alle Live-Spiele, die DAZN in den kommenden Tagen im Programm hat, findet Ihr hier in einem separaten Artikel .