In der 2. Bundesliga findet am Sonntag (25. Januar) das Spiel vom FC Schalke gegen den 1. FC Kaiserslautern statt. Dieses findet in der Veltins Arena statt. Der Anstoß in Gelsenkirchen erfolgt um 13.30 Uhr.

Nach jeweils 18 Zweitliga-Auftritten halten der FC Schalke und der 1. FC Kaiserslautern bei 38 und 30 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr FC Schalke vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und im Stream sehen könnt.

FC Schalke (S04) vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im Live Stream und live im Free TV: RTL oder nur Sky für die 2. Bundesliga heute?

Die Partie der 2. Bundesliga zwischen dem FC Schalke und dem 1. FC Kaiserslautern ist live bei Sky zu sehen. Ihr könnt Euch dabei entscheiden, ob Ihr das Einzelspiel verfolgt oder die Konferenz einschaltet. Die Vorberichterstattung beginnt um 13.00 Uhr. Das Einzelspiel läuft anschließend auf Sky Sport Bundesliga 2, die Konferenz ist auf Sky Sport Bundesliga 1 zu finden. Durch die Sendung führt Stefan Hempel, den Kommentar übernimmt Hannes Herrmann.

Für die Übertragung im TV oder über Sky Go wird das Bundesliga-Paket benötigt. Alternativ steht Euch auch WOW zur Verfügung, aktuell für 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung.

Spiel FC Schalke - 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb 2. Bundesliga, 19. Spieltag Datum Sonntag, 25. Januar 2026 Uhrzeit 13.30 Uhr Ort Veltins Arena (Gelsenkirchen)

Anstoßzeit FC Schalke (S04) vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK)

FC Schalke (S04) vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Aufstellungen

Schalke 04 vs Kaiserslautern Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Muslic Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Lieberknecht

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über S04

Für den FC Schalke kommt diese Partie eine Woche nach einer Nullnummer bei Hertha BSC. Damit bliebe nach einem 1:2 in Braunschweig zum zweiten Mal am Stück sieglos. Doch im jüngsten Heimspiel am 14. Dezember gegen den 1. FC Nürnberg gelang ein 1:0.

News über den FCK

Der 1. FC Kaiserslautern startete mit einem 3:1 gegen Hannover 96 ins neue Jahr. Hiermit kehrten die Roten Teufel nach zwei Partien auf die Erfolgsspur zurück. Einem 3:1 gegen Dynamo Dresden folgten eine Nullnummer in Bielefeld und ein 2:3 gegen den 1. FC Magdeburg.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Schalke (S04) vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die Tabellen

