Transfergerücht: Schalke 04 lockt Dodi Lukebakio mit einer Verzehnfachung seines Gehalts

Zwischen Schalke und Dodi Lukebakio geht es offenbar schon um die Zahlen und dem Belgier winkt dabei eine sattes Jahressalär.

Die Gerüchte um einen möglichen Transfer von Fortuna Düsseldorfs Stürmer Dodi Lukebakio zum Bundesligarivalen erhalten neue Nahrung. Wie die Sport Bild berichtet, hat Lukebakios Seite bereits konkrete Gespräche mit den Königsblauen geführt.

Dabei sei es auch um das mögliche Gehalt des Angreifers gegangen. Schalke, so heißt es, biete Lukebakio ein Jahressalär, das sich auf vier Millionen Euro belaufe und mit Boni auf fünf Millionen Euro ansteigen könne. Aktuell liegt sein Gehalt bei 400.000 Euro pro Jahr, S04 biete demnach das Zehnfache.

Schalke 04: Dodi Lukebakio soll eine hohe Ablöse kosten

Trotz des verlockenden Verdienstes liegt ein Transfer Lukebakios zu den Knappen noch in weiter Ferne. Nach dem Ende seiner Leihe in Düsseldorf kehrt der 21-Jährige, dem 14 Pflichtspieltreffer in der letzten Saison gelangen, nun zunächst zum zurück und die Engländer fordern angeblich 20 Millionen Euro Ablöse. Eine Summe, die Schalke wohl nicht zu zahlen bereit ist.

Die Sport Bild berichtet außerdem von einer möglichen Verstärkung für die Defensive der Königsblauen: Hier sei der Österreicher Stefan Posch von der TSG Hoffenheim ein Kandidat.