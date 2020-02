FC Schalke 04 vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - die Übertragung der Bundesliga

Am 23. Spieltag der Bundesliga trifft Schalke 04 auf RB Leipzig. Goal hat Euch alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM zusammengefasst.

Top-Spiel am 23. Spieltag der : Der empfängt im Kampf um die internationalen Plätze den Tabellenzweiten . Anpfiff ist am Samstag um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena auf Schalke.

Nach drei Unentschieden in Folge müssen die Gastgeber aus dem Pott gegen Rasenballsport punkten. So stehen die Knappen derzeit mit 36 Zählern auf dem sechsten Tabellenplatz. Dabei trennen S04 sechs Punkte von den Champions-League-Rängen.

Leipzig reist derweil mit Rückenwind nach Gelsenkirchen. Nach einem holprigen Rückrunden-Auftakt und dem Pokal-Aus gegen Eintracht Frankfurt konnten die Sachsen in der zuletzt überzeugen. Im Achtelfinalhinspiel bei Tottenham ließ RB den Spurs kaum Luft zum Atmen und siegte verdient mit 1:0. Einzig die Chancenverwertung blieb dabei ein Manko.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. RB Leipzig im TV und LIVE-STREAM? Goal hat alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga gesammelt. Außerdem findet Ihr hier die Aufstellungen der Partie, sobald diese bekannt sind.

FC Schalke 04 vs. RB Leipzig: Die Bundesliga am Samstag

FC Schalke 04 vs. RB Leipzig heute live im TV sehen - so geht's

Ihr wollt das Duell zwischen Schalke 04 und RB Leipzig live im TV verfolgen? Dann seid Ihr auf das Pay-TV angewiesen, denn kein Free-TV-Anbieter konnte sich die Übertragungsrechte für das Spitzenspiel am 23. Spieltag sichern.

FC Schalke 04 vs. RB Leipzig heute live im TV bei Sky

Jetzt kommt die gute Nachricht für alle Fans, die die Begegnung heute live im TV anschauen wollen. Sky zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. RB Leipzig heute live im Pay-TV.

Nur auf diesem Kanal, genauer gesagt auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), wird dieses Spiel in live und in voller Länge übertragen. Dabei beginnen um 17.30 Uhr die Vorberichte, ehe ab 18.30 Uhr die vollen 90 Minuten LIVE-Fußball geboten sind. Als Kommentator begleitet Wolff-Christoph Fuss das Spielgeschehen.

Um das Angebot nutzen zu können, benötigt Ihr jedoch zunächst ein Abonnement beim Unterföhringer Bezahlsender. Alle Informationen über die verschiedenen Pakete entnehmt dabei am besten der offiziellen Homepage von Sky.

FC Schalke 04 vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM sehen

Egal ob am Laptop, Tablet oder Smartphone - Fußball kann man dank der Digitalisierung heute fast überall sehen und das Top-Spiel der Bundesliga macht da natürlich keine Ausnahme. Wie Ihr Schalke vs. Leipzig im LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

Auch bei der Übertragung im Internet hat Sky in Deutschland das Monopol. Dabei stellt Euch der Bezahlsender zwei verschiedene Streamingangebote zur Auswahl.

FC Schalke 04 vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky Go lautet das Portal, das Ihr mit einem regulären Sky-Abo erreicht. In diesem wir das TV-Programm im LIVE-STREAM gezeigt, weswegen Ihr Euch hier ganz bequem auf die Couch legen und das Spiel am Laptop verfolgen könnt.

Zur Info: Mit einem zehnstelligen Code und einem viertstelligen PIN (habt Ihr beides bei der Anmeldung erhalten) könnt Ihr Euch hier bei Sky Go anmelden und die vollen 90 Minuten Bundesliga live im Stream genießen.

Essenzielle Voraussetzung ist also ein Abonnement beim Pay-TV-Sender, ebenso wie der Download der jeweiligen Sky-Go-App für Euer mobiles Endgerät. Die Anwendung gibt es in den gängigen Portalen wie dem Google-Play-Store oder dem iTunes-Store.

FC Schalke 04 vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Wer kein Abonnement bei Sky hat, der kann kurzfristig umswitchen und die Begegnung Schalke 04 gegen RB Leipzig dennoch via LIVE-STREAM sehen: Mit einem zeitlich begrenzten Zugang bei Sky Ticket könnt Ihr beispielsweise für einen Tag oder auch einen Monat die Bundesliga live im Stream anschauen.

FC Schalke 04 vs. RB Leipzig: So laufen die Highlights

Ihr habt Schalke vs. Leipzig verpasst oder wollt Euch die Zusammenfassung noch einmal in Ruhe zu Gemüte führen? Dann seid Ihr bei DAZN richtig. Das Streamingportal versorgt Euch bereits 40 Minuten nach Abpfiff mit den Highlights der Partie.

Wer es also nicht geschafft hat, die Stars von S04 und RBL live im TV und LIVE-STREAM zu sehen, kann das einfach dort nachholen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat . Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 11,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten.

Ihr habt noch Fragen zu DAZN? Dann findet Ihr hier Eure Antworten:

FC Schalke 04 vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen zum Top-Spiel der Bundesliga

Hier findet Ihr ab 17.30 Uhr die Aufstellungen von Schalke 04 und RB Leipzig.

Das Schiedsrichtergespann:



👮🏽‍♂️ Sascha Stegemann

🚩 Mike Pickel

🚩 Frederick Assmuth

4⃣ Patrick Ittrich

📺 Felix Zwayer

📺 Thorsten Schiffner#S04 | 🔵⚪️ | #S04RBL — FC Schalke 04 (@s04) February 20, 2020

FC Schalke 04 vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER

Ihr habt kein Sky-Abo, aber wollte keine wichtige Szene von Schalke gegen Leipzig verpassen? Dann hat Goal die Lösung parat, denn mit dem kostenlosen LIVE-TICKER zum Duell zwischen Königsblau und Rasenball bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Sobald der Ball rollt, werden im TICKER alle wichtigen Spielszenen des Top-Spiels beschrieben. Wichtige Ereignisse wie Tore, Vorlagen, Gelbe Karten oder Spielerwechsel bekommt Ihr sogar beinahe in Echtzeit geliefert.

Das komplette LIVE-TICKER-Angebot findet Ihr auf Goal.com oder in der Goal-App für Apple und Android.

FC Schalke 04 vs. RB Leipzig: Der Direktvergleich vor der Partie

FC Schalke 04 bisher sieben Spiele (wettbewerbsübergreifend) RB Leipzig 2 Siege 3 2 Remis 2 3 Niederlagen 2 8 Erzielte Treffer 8

FC Schalke 04 vs. RB Leipzig live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen: Die Übertragung in der Übersicht