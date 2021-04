FC Schalke 04, News und Gerüchte: Goncalo Paciencia bezeichnet Klaas-Jan Huntelaar als Legende, S04 trennt sich von Medienchefin

Paciencia schwärmt vom Hunter, es gibt erneut personelles Chaos hinter den Kulissen und Stambouli verrät seinen größten Moment. Alle Infos zu S04.

Der FC Schalke 04 kurz vor dem Bundesligaspiel beim SC Freiburg. Alle Infos zu den Knappen heute gibt es hier.

Die Entwicklungen der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen.

Schalke 04, News - Paciencia: "Huntelaar ist eine Legende"

Schalke-Stürmer Goncalo Paciencia hat seinen Mannschaftskollegen und Sturmpartner Klaas-Jan Huntelaar in den höchsten Tönen gelobt. Gegenüber Sky bekräftige er, dass er sich damit nicht nur auf die Schalker Zeit, sondern die gesamte Karriere des Niederländers beziehe.

"Klaas-Jan Huntelaar ist eine Legende. Nicht nur auf Schalke, sondern im ganzen europäischen Fußball", sagte der 26-Jährige und fügte an: "Für mich und die jungen Spieler ist es eine Ehre mit ihm zusammen zu spielen. Wir alle sehen zu ihm auf, er ist ein echtes Vorbild."

Bislang konnten Paciencia und Huntelaar aufgrund einer langwierigen Knieverletzung des Portugiesen nur eine Viertelstunde lang gemeinsam für die Königsblauen auflaufen. Paciencia ist aktuell von Eintracht Frankfurt an Schalke verliehen, Huntelaar kam erst im Januar, um den drohenden Abstieg doch noch zu verhindern.

Schalke 04, News - Schalke trennt sich bereits nach neun Wochen von Medienchefin

Der FC Schalke und seine erst vor neun Wochen eingesetzte Medienchefin Daniela Ulbing gehen bereits wieder getrennte Wege. Dies gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Ein Grund für die Auflösung des Arbeitsvertrages, die laut Schalke "in beiderseitigem Einvernehmen" erfolgt sein soll, wurde nicht genannt. Die WAZ berichtet, dass man im Umfeld des Vereins hört, "die Harmonie mit den Mitarbeitern der Medienabteilung" habe "seit dem ersten Tag" nicht gestimmt.

Schalke 04, News - Derbysieg ist Stamboulis Lieblingsmoment bei Schalke

Benjamin Stambouli vom FC Schalke 04 hat einen speziellen Derbysieg gegen den BVB genannt, als er im Rahmen des Schalker Youtube-Formats 100 Sekunden nach seinem Lieblingsmoment im Trikot der Königsblauen gefragt wurde.

"Der Sieg zuhause gegen die Gelben in unserer Vizemeistersaison", antwortete der Franzose ohne längeres Überlegen. Schalke bezwang Dortmund 2018 mit 2:0 in der heimischen Arena und legte damit den Grundstein für die Vizemeisterschaft. Der ewige Rivale wurde am Ende Vierter.

An Schalke liebe er die "Leidenschaft", sagte der 30-Jährige. Zudem verriet Stambouli auch sein Kindheitsidol. Eine entsprechene Fan-Frage beantwortete er mit keinem Geringeren als Landsmann Zinedine Zidane.

Stambouli ist seit 2016 auf Schalke, zwischenzeitlich war er Kapitän. Ob er im Falle des sehr wahrscheinlichen Abstiegs der Königsblauen beim Ruhrpottklub bleibt, scheint äußerst fraglich.

Schalke 04, News und Gerüchte: Die Situation im Tabellenkeller

Platz Verein Spiele Tordifferenz Punkte 13. Werder Bremen 28 -11 30 14. 1. FSV Mainz 05 28 -18 28 15. Hertha BSC 28 -14 26 16. Arminia Bielefeld 28 -24 26 17. 1. FC Köln 28 -23 23 18. FC Schalke 04 28 -53 13

