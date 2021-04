FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 für Baumgart "die größte Herausforderung", Altintop bietet Hilfe an

Steffen Baumgart spricht über die Aufgabe Schalke 04 und Hamit Altintop bietet seinem Ex-Klub Hilfe an. Alle News und Gerüchte zu S04.

Der FC Schalke 04 heute. Hier findet Ihr alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte gesammelt zu den Königsblauen aus der Bundesliga am Dienstag.

👏🏼 Siegtreffer am Geburtstag 🎉



Besser hätte es für Suat #Serdar beim 1:0-Erfolg gegen den @FCAugsburg kaum laufen können ⤵️#S04 | 🔵⚪️ | #S04FCA — FC Schalke 04 (@s04) April 12, 2021

Diese Nachrichten aus den letzten Tagen solltet Ihr zu S04 noch wissen:

FC Schalke 04 für Trainer Steffen Baumgart "kein Thema"

Trainer Steffen Baumgart vom SC Paderborn hat einen Kontakt zum Bundesligisten 1. FC Köln dementiert. "Da gibt es keine Anfrage und keine Gespräche bezüglich einer Zusammenarbeit ab Sommer", sagte der 49-Jährige im Interview mit Sport1. Am vergangenen Donnerstag hatte Baumgart verkündet, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Zweitligisten aus Ostwestfalen nicht verlängern zu wollen. Auch zu Schalke führt aktuell keine Spur.

"Schalke war kein Thema und Köln ist gerade auch keins", sagte der Coach. Der FC hatte nach der 2:3-Niederlage im Abstiegsendspiel gegen den FSV Mainz 05 am Sonntagabend Trainer Markus Gisdol entlassen. Urgestein Friedhelm Funkel soll die Kölner in den verbleibenden sechs Spielen zum Klassenerhalt führen.

Bezüglich seiner Zukunft hielt sich Baumgart bedeckt: "Es wird sicher Gespräche mit Klubs geben, aber ich bin mir sicher, dass es mit denen, die in den Medien am lautesten gehandelt werden, am Ende am wenigsten etwas wird."

Im Sommer wolle er in jedem Fall eine neue Aufgabe übernehmen: "Ich muss mich vor niemandem und vor keiner Herausforderung verstecken", sagte Baumgart: "Das kann auch im Ausland sein und ist nicht Liga-abhängig." Den Trainerjob auf Schalke bezeichnete er als "die größte Herausforderung, die du im deutschen Fußball haben kannst."

Quelle: SID

FC Schalke 04: Hamit Altintop bietet Ex-Klub seine Hilfe an

Hamit Altintop hat seinem ehemaligen Klub Schalke 04 beim anstehenden Umbruch seine Hilfe angeboten.

"Bisher ist keiner auf mich zugekommen. Aber als Gelsenkirchener Jung würde ich natürlich mit anpacken", sagte der Türke der Bild.

Der sportliche Absturz von S04 hat auch den 38-Jährigen hart getroffen: "Das tut mir in der Seele weh und ist einfach traurig, was da passiert. Mit so einem Potential ist das nicht akzeptabel", so Altintop, der ergäntzte: "Es ist leider das große Thema der letzten 15 Jahre: Seit Rudi Assauer weg ist, wurden viel zu viele Fehler gemacht."

FC Schalke 04, Transfers: Bleibt Serdar bei Königsblau?

Nach seinem 1:0-Siegtreffer gegen den FC Augsburg ist der Verbleib von Suat Serdar bei Schalke 04 weiter unklar. Nach dem Spiel an seinem 24. Geburtstag äußerte sich der Spieler im Sky-Interview: "Man weiß nie, was im Sommer passiert. Ich schaue jetzt von Spiel zu Spiel und dann muss man sehen. Auf jeden Fall habe ich noch einen Vertrag.“

Der Abstieg scheint für S04 nach dem 28. Spieltag mit 13 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz unausweichlich. Der Deutsch-Türke im zentralen Mittelfeld gehört zwar zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Dimitrios Grammozis, doch könnte Schalke mit dem Spieler nötige Transfereinnahmen erzielen. Sein Vertrag läuft bis 2022 bei den Knappen. Laut transfermarkt.de hat der Mann, der 2018 für elf Millionen Euro von Mainz 05 gekommen war, immer noch einen Marktwert in selbiger Höhe.

Highlights: Schalke 04 - FC Augsburg 1:0

FC Schalke 04, Spielplan: Die kommenden Termine bei Königsblau