FC Schalke 04, News und Gerüchte: Grammozis nennt Schlüssel zum Sieg, bleibt Serdar bei Königsblau?

Nach seinem Siegtreffer spricht Suat Serdar über einen Verbleib beim FC Schalke 04. Grammozis sieht eine Veränderung im Team. Alle News und Gerüchte.

Der FC Schalke 04 heute. Hier findet Ihr alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte gesammelt zu den Königsblauen aus der Bundesliga am Montag.

Diese Nachrichten aus den letzten Tagen solltet Ihr zu S04 noch wissen:

FC Schalke 04, Transfers: Bleibt Serdar bei Königsblau?

Nach seinem 1:0-Siegtreffer gegen den FC Augsburg ist der Verbleib von Suat Serdar bei Schalke 04 weiter unklar. Nach dem Spiel an seinem 24. Geburtstag äußerte sich der Spieler im Sky-Interview: "Man weiß nie, was im Sommer passiert. Ich schaue jetzt von Spiel zu Spiel und dann muss man sehen. Auf jeden Fall habe ich noch einen Vertrag.“

Der Abstieg scheint für S04 nach dem 28. Spieltag mit 13 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz unausweichlich. Der Deutsch-Türke im zentralen Mittelfeld gehört zwar zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Dimitrios Grammozis, doch könnte Schalke mit dem Spieler nötige Transfereinnahmen erzielen. Sein Vertrag läuft bis 2022 bei den Knappen. Laut transfermarkt.de hat der Mann, der 2018 für elf Millionen Euro von Mainz 05 gekommen war, immer noch einen Marktwert in selbiger Höhe.

FC Schalke 04, News: Das war für Grammozis "der Schlüssel zum Sieg" gegen Augsburg

Mit dem 1:0 gegen den FC Augsburg konnte Trainer Dimitrios Grammozis den ersten Sieg bei Schalke 04 einfahren. "Die Jungs haben alles rausgehauen, eine brutale Leidenschaft gezeigt – das war der Schlüssel zum Sieg.“, sagte der 42-Jährige hinterher zum Erfolg seiner Mannschaft im Sky-Interview.

"Den Ausschlag hat die zweite Halbzeit gegeben. Wir wussten das Augsburg offensiver wird. In den letzten Minuten war es eine Abwehrschlacht“, analysierte der Deutsch-Grieche. Ab der 4. Minute hatte Königsblau in der Partie mit 1:0 durch einen Treffer von Suat Serdar geführt. Das knappe Ergebnis konnte der Tabellenletzte der Bundesliga über die gesamten 90 Minuten verteidigen.

"Es war ein sehr schönes Gefühl. Ich freue mich sehr für die Spieler“, fügte Grammozis erleichtert hinzu. Für den Klub aus dem Ruhrpott dürfte es dennoch eng werden für den Klassenerhalt. Mit 13 Punkten ist der Relegationsplatz sechs Spieltage vor Schluss bereits zu weit entfernt.

Highlights: Schalke 04 - FC Augsburg 1:0

Erster Sieg seit 92 Tagen: Schalke gibt Lebenszeichen von sich

Mit dem ersten Sieg seit 92 Tagen hat der Bundesliga-Krisenklub Schalke 04 ein Lebenszeichen von sich gegeben - allerdings zu spät im aussichtslosen Kampf um den Klassenerhalt. Auch nach dem 1:0 (1:0) gegen den FC Augsburg ist der Abstand des Tabellenletzten zum rettenden Ufer zu groß. Bereits am 20. April in Bielefeld könnte der vierte Abstieg des Traditionsvereins feststehen.

Geburtstagskind Suat Serdar erzielte schon in der vierten Minute das Tor zum ersten Sieg seit dem 9. Januar (4:0 gegen die TSG Hoffenheim). Es war erst der zweite Dreier in den letzten 44 (!) Bundesligaspielen. Damit verhinderten die Gelsenkirchener immerhin ein peinliches Novum: Sie steigen nicht als erstes Team der Ligahistorie mit nur einem Saisonsieg ab.

Serdar nutzte mit seinem Tor einen dicken Patzer von FCA-Keeper Rafal Gikiewicz. "Das war mein Fehler. Der einfachste war der schwierigste Ball. Es tut mir leid, ich nehme diese Niederlage auf meine Kappe", sagte der Schlussmann bei Sky.

Auf dem Platz standen schon vorwiegend die Spieler, die Schalke in die zweite Liga begleiten werden. Acht Akteure in der Startelf könnten auch im nächsten Jahr für die Königsblauen spielen, darunter vier, die erst im Laufe dieser Saison ins Profiteam befördert worden waren. Neben Rio-Weltmeister Shkodran Mustafi, der vor einer Woche wegen schwacher Trainingsleistungen im Kader gefehlt hatte, saß auch Rückkehrer Sead Kolasinac zunächst nur auf der Bank.

Der künftige Zweitligist jubelte so früh wie schon lange nicht mehr. Nach einer Hereingabe von Can Bozdogan patzte Gikiewicz, der Ball landete vor Serdars Füßen, der das Geschenk zu seinem 24. Geburtstag dankend annahm. Es war das erste Bundesliga-Tor in der ersten Viertelstunde seit dem 20. Januar 2019, als der jetzige Augsburger Daniel Caligiuri beim 2:1 gegen den VfL Wolfsburg in der achten Minute einen Foulelfmeter verwandelt hatte.

Die Augsburger, die schon beim 2:2 im Hinspiel erst in der Nachspielzeit eine Niederlage verhindert hatten, taten sich gegen die tief stehenden Schalker nach dem Rückstand schwer. Erst nach einem Ausrutscher von Malick Thiaw kamen sie durch Marco Richter zur ersten Torchance (24.).

Der Tabellenletzte führte zur Pause verdient, hatte mehr Ballbesitz, gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe und verbuchte ein leichtes Chancenplus. Nach dem Seitenwechsel agierten die Gäste durchschlagskräftiger: Zunächst scheiterte Ruben Vargas an Ralf Fährmann (55.), auch Richter fand bei einem spektakulären Seitfallzieher in dem Schalke-Torwart seinen Meister (76.). Auf der Gegenseite verpasste Huntelaar mit einem starken Freistoßt das 2:0 (81).

FC Schalke 04, Spielplan: Die kommenden Termine bei Königsblau