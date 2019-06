Der hat den Kampf um Talent Rafael Camacho vom verloren. Der 19-jährige portugiesische Flügelflitzer wechselt trotz königsblauen Interesses zu Lissabon. Dies verkündete der Verein am späten Donnerstagabend.

Sporting bezahlt offenbar eine Ablösesumme in Höhe von rund fünf Millionen Euro, die sich wohl unter gewissen Umständen auf sieben Millionen Euro erhöhen kann. Außerdem sicherte sich der Champions-League-Sieger eine Rückkaufklausel und eine 20-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung. Camacho unterschreibt bei Sporting einen bis 2024 gültigen Vertrag.

In der vergangenen Saison kam Camacho hauptsächlich für Liverpools U23 zum Einsatz. Für die Profis spielte er bei der FA-Cup-Niederlage gegen die 90 Minuten durch. In der Premier League wurde er einmal eingewechselt.

Rafael Camacho has completed a permanent transfer to @Sporting_CP.



Everybody at #LFC wishes Rafael the best of luck at his new club. https://t.co/Sn3DHMFgyk