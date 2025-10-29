Der FC Schalke 04 muss am heutigen Mittwoch, 29. Oktober, im Rahmen der 2. Runde des DFB-Pokals beim Zweitligakonkurrenten SV Darmstadt 98 antreten. Gespielt wird im Merck-Stadion am Böllenfalltor, Schiedsrichter Bickel Felix wird die Partie um 20.45 Uhr eröffnen.

FC Schalke 04 bei Darmstadt 98 heute live im Free TV und Stream: Wer zeigt / überträgt den DFB Pokal?

Ein Spiel des DFB-Pokals wird heute live im Free-TV ausgestrahlt, das Duell zwischen Schalke und Darmstadt ist dies jedoch nicht. Die Begegnung könnt Ihr live nur bei Sky sehen. Die Konferenz läuft schon seit 17.30 Uhr mit den Spielen im frühen Slot auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1. Das Einzelspiel wird auf Sky Sport 4 und Sky Sport 9 übertragen und von Marcel Meinert kommentiert.

In der App SkyGO und bei WOW gibt es sowohl die Konferenz, als auch das Einzelspiel im Livestream zu sehen.

Anstoßzeit Darmstadt gegen Schalke 04

Darmstadt vs. Schalke 04: Aufstellungen

News über Darmstadt

Nur fünf Tage nach dem Ligaduell mit Schalke geht es heute im Pokal schon wieder gegen die Gelsenkirchener. Am Freitag verloren die Darmstädter auswärts in der Veltins-Arena mit 0:1.

Seit insgesamt drei Spielen wartet die Mannschaft von Florian Kohfeldt mittlerweile auf einen Sieg und ist dadurch in der Liga auf Platz sechs abgerutscht.

Die Erstrundenpartie im DFB-Pokal bestritten die Lilien gegen den VfB Lübeck. Matej Maglica und Fraser Hornby erzielten die beiden Treffer beim 2:1-Erfolg.

News über Schalke 04

Im Duell am Freitag verletzte sich mit Christian Gomis der nächste Offensivspieler. Der Sommer-Neuzugang musste 25 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Platz runter. Besonders bitter: Mit Christopher Antwi-Adjei fällt aktuell eine weitere Offensiv-Option aus und zwingt S04-Trainer Miron Muslic zum Improvisieren.

Doch ansonsten gibt es wenig zu meckern bei den Knappen. Die letzten fünf Spiele konnten allesamt gewonnen werden und man grüßt von der Spitze der Tabelle.

Das erste Spiel im DFB-Pokal wurde zu einem harten Kampf für Königsblau. Bryan Lasme konnte in der 107. Spielminute den 1:0-Siegtreffer gegen Lok Leipzig erzielen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Darmstadt vs. Schalke 04: Die Tabellen

