Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers? Die Übertragung der Premier League im TV und LIVE-STREAM

Heute ist es so weit: In wenigen Stunden werden wir wissen, wer sich in der Premier League zum Meister der Saison 2021/2022 küren darf. Der FC Liverpool trifft am finalen Spieltag auf die Wolverhampton Wanderers, los geht es um 17 Uhr deutscher Zeit.

Uns erwartet ein weiteres Herzschlagfinale: Nur ein Punkt trennt den FC Liverpool von Manchester City vor diesem letzten Spieltag. Während sich Liverpool mit einem 2:1 gegen den FC Southampton keine Blöße gab, spielte Manchester City am vergangenen Wochenende nur 2:2 gegen West Ham United und könnte so noch die sicher geglaubte Meisterschaft verlieren.

Trotzdem sind die Citizens ganz klar in der Pole Position: ManCity hat es in der eigenen Hand, mit einem Sieg gegen den Tabellen-14. Aston Villa hat man den Titel sicher. Anders ist das, wenn City verlieren oder unentschieden spielen würde: Dann könnte der FC Liverpool mit einem Sieg gegen Wolverhampton vorbeiziehen!

So oder so: Ein Sieg ist für den FC Liverpool Pflicht, da das Torverhältnis sonst nicht gut genug wäre. GOAL erklärt, wie das Topspiel heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt heute die Premier League? FC Liverpool vs. Wolverhampton im Überblick

Begegnung FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers Wettbewerb Premier League | 38. Spieltag Datum Sonntag | 22. Mai 2022 Anpfiff 17 Uhr deutsche Zeit 16 Uhr Ortszeit Ort Anfield | Liverpool | England Bilanz (101 Spiele in der Premier League) 54 Siege FC Liverpool 17 Unentschieden 30 Siege Wolverhampton Schiedsrichter Anthony Taylor | England

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool - Wolverhampton Wanderers im TV? Die Premier League heute im Fernsehen sehen - so geht's!

Der FC Liverpool hat noch ein ordentliches Programm vor sich: Erst das PL-Finale heute zuhause gegen Wolverhampton, dann das CL-Finale nächste Woche in Paris gegen Real Madrid! Während manche europäische Topklubs wie der FC Bayern München schon seit letzter Woche im Urlaub sind, ist bei Jürgen Klopp und Co. nochmal richtig Ackern angesagt.

Dabei haben die Reds zwei Titel schon sicher: Der FA Cup und der Carabao Cup sind beide durch Siege im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea schon in der Tasche, theoretisch könnte Liverpool das Quadruple mit den Siegen in der Champions League und Premier League holen. Dafür Pflicht: Der Sieg heute gegen Wolverhampton.

Wer zeigt / überträgt heute FC Liverpool vs. Wolverhampton? Die TV-Übertragung der Premier League - so geht's!

Natürlich gibt es zahlreiche Fans, die heute das Spiel der Premier League schauen wollen: Nach dem Finaltag der Amateure sowie dem Finale des DFB-Pokals ist die Saison für die meisten Vereine in Deutschland beendet - da muss auch mal die Premier League herhalten. Doch wie kann man die englische Liga heute im TV verfolgen?

Immerhin: Es gibt einen Sender, welcher alle Spiele in der Premier League diese Saison übertragen hat und auch an diesem letzten Spieltag noch überträgt. Dieser Sender ist Sky - was nicht allen Fans gefallen wird: Der Fernsehsender mit Sitz in Unterföhring bei München ist nämlich kostenpflichtig.

Premier League heute kostenlos? So überträgt Sky das Spiel zwischen dem FC Liverpool und den Wolverhampton Wanderers

Es ist nicht wenig Geld, was Sky von seinen Kund:innen verlangt.

Außerdem kann Sky für neue Fans ganz schön unübersichtlich sein: Bei dem Unternehmen gibt es mehrere unterschiedliche Pakete, die sich alle vom angebotenen Programm her unterscheiden. So könnt ihr mit dem "Bundesliga"-Paket alle Spiele der 2. Bundesliga und zusätzlich alle Partien der Bundesliga am Samstag sehen - das hilft euch aber heute nicht weiter. Für die Premier League benötigt ihr das Sport-Paket, hier sind auch Wimbledon, Formel 1 und DFB-Pokal zu sehen. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Der FC Liverpool empfängt Wolverhampton: So zeigt Sky heute das Topspiel der Premier League

Begegnung : FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers

: FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers Sender :

: Sky Sport 3 (HD)

Beginn der Übertragung : 16.50 Uhr

: 16.50 Uhr Anpfiff : 17.00 Uhr

: 17.00 Uhr Kommentator: Joachim Hebel

Wer zeigt / überträgt die Premier League im LIVE-STREAM? FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers heute im Internet sehen

Alle Spiele der Premier League laufen in dieser Saison exklusiv bei Sky - zumindest, was den deutschen Markt angeht. Das ist immerhin schön übersichtlich, so weiß man, dass als PL-Fan alle Spiele bei einem Sender laufen. Auch die neun anderen Begegnungen laufen heute auf Sky, es gibt sogar eine Konferenz auf Sky Sport 2 (HD).

FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers heute im LIVE-STREAM sehen: So funktionieren das kostenlose Sky Go und Sky Ticket

Das alles seht ihr also bei Sky - aber ist das auch im LIVE-STREAM möglich? Und wie! Sky hat gleich zwei Plattformen ins Leben gerufen, die das Programm im Internet übertragen, eine davon ist Sky Go: Mit dieser Plattform können sich alle Fans, die bereits ein Paket für den TV gebucht haben, das Programm auch im Streaming sehen. Das Ganze ist mehrkostenfrei, also könnt ihr das Spiel auch ohne Probleme auf dem Handy oder auf dem Tablet unterwegs sehen.

Die zweite Möglichkeit: Das Sky Ticket. Dieses ist eine Option für euch, wenn ihr beispielsweise kein Paket für die Übertragung am Fernseher gebucht habt. Mit dem Ticket seid ihr teilweise flexibler, da ihr auch Abos abschließen könnt, die monatlich kündbar sind, ihr könntet also ordentlich Geld sparen. Es lohnt sich zumindest mal ein Blick auf die Konditionen!

Die kostenlosen Apps für Handy, Tablet, PC und Co. von Sky: So streamt ihr heute die Premier League LIVE im Internet

Wer überträgt heute den finalen Spieltag der Premier League? Die Aufstellungen des FC Liverpool und von Wolverhampton

Etwa eine Stunde von Anpfiff, also ungefähr um 16 Uhr deutscher Zeit, veröffentlichen die Vereine ihre offiziellen Aufstellungen. Wir tragen diese daraufhin hier ein, klickt euch also rechtzeitig zurück in den Artikel.

FC Liverpool vs. Wolverhampton live im TV und STREAM: Die Übertragung der Premier League heute im Überblick

