FC Valencia: US-Juwel Yunus Musah offenbar im Visier des FC Liverpool

Der FC Liverpool sucht Verstärkungen für die Mittelfeldzentrale und könnte in LaLiga beim FC Valencia fündig werden.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool zeigt offenbar Interesse an einem Talent aus den USA: Laut dem spanischen Portal Relevo haben die Reds Yunus Musah vom FC Valencia im Visier.

WAS IST DER HINTERGRUND? Cheftrainer Jürgen Klopp will das Mittelfeld neu strukturieren und ist dabei wohl auf Musah gestoßen. Der 20-Jährige ist US-amerikanischer Nationalspieler und großes Talent beim FC Valencia. Der Mittelfeldspieler gehörte dem WM-Kader der USA an.

Sollte Liverpool sein Interesse konkretisieren, müssten die Reds tief in die Tasche greifen: Musahs Ausstiegsklausel liegt bei 90 Millionen Euro, dem Bericht zu Folge könnte Liverpool das Juwel für 30 bis 40 Millionen Euro loseisen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Musah zog es im Alter von 12 Jahren in Jugend des FC Arsenal. Im Sommer 2019 wechselte er ablösefrei zum FC Valencia. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Musah ist bei Valencia absoluter Stammspieler und kam in 28 Spielen dieser Saison zum Einsatz, in denen er zwei Vorlagen gab.