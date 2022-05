In der Champions League bestreiten der FC Liverpool und Real Madrid heute das Finale. GOAL begleitet die Partie am Samstagabend im LIVE-TICKER.

Teammanager Jürgen Klopp greift mit dem englischen Spitzenklub FC Liverpool nach seinem zweiten Champions-League-Triumph und dem bereits dritten Titel dieser Saison.

Im Finale in Paris geht es für den FA-Cup- und Ligapokalsieger wie vor vier Jahren gegen Real Madrid um 2014-Weltmeister Toni Kroos - damals hatten die Königlichen den Henkelpott geholt. Anpfiff ist um 21 Uhr.

FC Liverpool vs. Real Madrid: Das Finale der Champions League erlebt Ihr hier im LIVE-TICKER. Wer sich das Endspiel lieber live im TV oder im LIVE-STREAM reinziehen will, der erhält in einem separaten Artikel auf GOAL alle Informationen zur Übertragung.

FC Liverpool vs. Real Madid live: Das Finale der Champions League heute im LIVE-TICKER

FC Liverpool - Real Madrid Spielstand: 0:0 Tore - Aufstellung FC Liverpool Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson (K.), Thiago - Diaz, Salah, Mane Aufstellung Real Madrid Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson (K.), Thiago - Diaz, Salah, Mane Gelbe Karten - Platzverweise -

12. | Seit geraumer Zeit hat Liverpool wieder mehr vom Spiel. Und wenn man es mal einigermaßen nach vorn geschafft hat, gehen die Reds nach Ballverlust immer sofort drauf. Noch zahlt sich das nicht so richtig aus.

10. | Trent Alexander-Arnold spielt jetzt einen scharfen Flachpass rechts in den Strafraum. Dort startet Sadio Mane, erwischt die Kugel aber einen Hauch zu spät, also erst knapp hinter der Grundlinie.

8. | Zwischen den beiden Strafräumen geht es recht munter rauf und runter. Da ist ordentlich Bewegung drin. Zu Ende gespielt bekommt man es dennoch weiterhin nicht.

6. | Nun gibt es eine erste längere Ballbesitzphase für Real. Man nähert sich dem Sechzehner an, schafft es aber noch nicht hinein. So bleiben fürs Erste beiderseits Abschlusshandlungen aus.

4. | Jetzt deuten auch die Spanier konstruktive Bemühungen an. Natürlich haben die Königlichen die Qualitäten, den Druck auszuhalten und sich letztlich freispielen zu können.

2. | Von Beginn an geht Liverpool früh drauf, setzt den Gegner unter Druck, der fürs Erste auch tatsächlich Probleme hat, sich zu entfalten. Das Geschehen spielt sich ausnahmslos in der Real-Hälfte ab.

1. | Bei 17 Grad zieren den blauen Himmel nur wenige Wölkchen. Mit Niederschlägen wird im Spielverlauf nicht gerechnet. Und der Rasen wurde für dieses Finale gerade erst neu verlegt, sollte also allerbeste Voraussetzungen bieten.

1. | Mit 37 Minuten Verspätung: Das Finale der Champions League 2021/2022 zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid läuft!

FC Liverpool vs. Real Madrid: Anpfiff im Finale der Champions League

vor Beginn | Währens Raul und Ian Rush, zwei jeweilige Vereinslegenden, das Objekt der Begierde auf den Rasen tragen, wird klar, dass Thiago trotz der Probleme beim Aufwärmen aufseiten des FC Liverpool beginnen wird.

Joel Matip’s brother Marvin on the situation around Stade de France: “The organisation around and in the stadium is unworthy of a CL final! Using tear gas in areas with children and uninvolved fans is dangerous!”, tells @Plettigoal. 🤦🏼‍♂️ #UCLFinal — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2022

vor Beginn | Zur Show vor dem Spiel gehören Musik, viel Tamtam und Feuerwerk. Letzteres macht ganz besonders viel Sinn, wo die Nacht über Paris noch längst nicht hereingebrochen ist und noch Tageslicht herrscht.

vor Beginn | Es tut sich etwas: Superstar Camila Cabelo, unter anderem bekannt für Radiohits wie "Havana" und "Senorita" singt und tanzt - die offizielle Eröffnungszeremonie ist in vollem Gange. In wenigen Minuten geht es also endlich los!

Pictures coming through now of pepper spray being used against Liverpool fans #UCL #LFChttps://t.co/WkGrO0xEqh pic.twitter.com/LUNCI40W1x — Telegraph Football (@TeleFootball) May 28, 2022

vor Beginn | Werfen wir noch einmal den Blick auf den bisherigen Weg von Real: Madrid hatte bereits in der Gruppenphase einmal im Bernabeu gegen den FC Sheriff gepatzt (1:2), sich aber dennoch souverän den Gruppensieg geholt. Der dann folgende Weg gestaltete sich beschwerlich. Da stellte sich ein Hochkräter nach dem anderen in den Weg. Gegen Paris Saint-Germain, Titelverteidiger Chelsea und Manchester City wurde jeweils eine Partie verloren. Doch insbesondere gegen die beiden englischen Klubs bewies man mit dem Aus vor Augen famose Comeback-Qualitäten und siegte letztlich in der Verlängerung. Gerade in den drei Rückspielen daheim gab es in Madrid magische Nächte.

vor Beginn | Das nächste Update: Beide Teams sind wieder in den Katakomben verschwunden - können wir also davon ausgehen, dass bald angepfiffen wird? Die UEFA verkündet derweil, dass es um 21.36 Uhr losgehen soll - nach der Logik müsste die Zeremonie, die es ja vor einem Finale immer gibt, in wenigen Minuten beginnen.

vor Beginn | Im ZDF sind Bilder zu sehen, wie Fans vor dem Stadion über den Zaun klettern, um die ewigen Schlangen zu umgehen - hilfreich für die chaotische Situation ist das alle natürlich nicht. Währenddessen sorgt das Auftauchen von Rafael Nadal auf der Tribüne für Jubel im Fanlager von Real Madrid.

vor Beginn | Auch den Galaktischen wurde es in der Kabine zu blöd, die Real-Profis sind jetzt ebenfalls wieder auf dem Rasen und versuchen sich warm zu halten. Dafür hat man genug Zeit, sich die Legenden auf den Tribünen anzuschauen - so sind unter anderem Zinedine Zidane oder Luis Figo zu Gast.

vor Beginn | Eines muss man diesem Finale lassen - es ist wirklich spannend! Allerdings nicht so, wie man sich das erhofft hat - die spannenden Fragen sind gerade eher, ob Thiago in der Startaufstellung Liverpools steht und wann das Spiel losgehen wird. Und soeben kommt die Nachricht: Der neue Plan ist, dass das Spiel um 21.30 Uhr angepfiffen wird!

FC Liverpool vs. Real Madrid: Die neue Anstoßzeit ist 21.30 Uhr!

vor Beginn | Apropos Liverpool und Aufwärmen: Die Reds betreten das Spielfeld - aber nicht, weil das Spiel losgeht, sondern um sich warm zu halten. Heißt: Es wird wohl noch ein wenig dauern, bis es weitergeht! Die meisten Madrilenen sind währenddessen noch in den Katakomben, nur Courtois kommt für ein paar Übungen raus.

vor Beginn | Währenddessen gibt es wohl Klarheit im Thiago-Rätsel: DAZN-Kommentator Jan Platte geht davon aus, dass der Spanier spielen wird. Thiago habe die letzten Aufwärmübungen wieder mitgemacht und sich, Plattes Auffassung nach, bei Keita entschuldigt, dass dieser sich kurzzeitig Hoffnung auf einen Startelfeinsatz im Finale gemacht hatte - und diese jetzt wieder zerplatzte.

vor Beginn | In der laufenden Spielzeit hat der englische Vizemeister einzig das Achtelfinalrückspiel zu Hause gegen Inter verloren (0:1) und im Viertelfinalrückspiel daheim gegen Benfica unentschieden gespielt (3:3). Alle anderen Partien wurden gewonnen - so auch zuletzt die Halbfinalduelle gegen Villarreal (2:0, 3:2).

vor Beginn | Wir haben also noch etwas Zeit bis zum Anpfiff - blicken wir also in die Geschichtsbücher: Zum dritten Mal steht man sich im Finale des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs gegenüber. 1981 hatte Liverpool mit 1:0 das bessere Ende für sich. 2018 setzte sich Real mit 3:1 durch. Für die Blancos war das der bislang letzte Europapokalsieg. Die Reds schlugen ein Jahr später gegen Tottenham zu und holten den Pott mit den großen Ohren.

vor Beginn | Und die nächste News, die so nicht zu erwarten war: Der Anstoß des CL-Finals wird um eine Viertelstunde nach hinten verlegt! Grund sind chaotische Verkehrsverhältnisse rund um Saint Denis und tausenden noch vor dem Stadion auf Einlass wartenden Zuschauer. Der Reds-Block sieht dementsprechend leer aus. Die Verantwortlichen haben sich also vorerst darauf verständigt, dass das Spiel um 21.15 Uhr losgeht.

FC Liverpool vs. Real Madrid: Aufgrund von Chaos rund um das Stadion wird der Anpfiff verschoben!

vor Beginn | Schock für Liverpool-Fans: Mittelfeld-Genie Thiago hat sich wohl beim Aufwärmen verletzt. Sein Ersatz Naby Keita macht sich sofort ebenfalls mit warm - noch ist aber nicht klar, welcher der beiden ehemaligen Bundesligaspieler zum Einsatz kommt. Thiago selber bespricht sich derweil mit Jürgen Klopp und Keita.

vor Beginn | Nun stehen die Königlichen zum achten Mal in Finale der Champions League. Die bisherigen sieben wurden allesamt gewonnen. Dazu kommen sechs Triumphe im Europapokal der Landesmeister. Zusammengenommen steht der Verein aus der spanischen Hauptstadt zum 17. Mal im Finale und strebt den insgesamt 14. Titel an. Das bedeutet den unangefochtenen Rekord. Sollte Liverpool heute die Oberhand behalten, würde man im zehnten Finale mit dem siebten Titel zum ersten Real-Verfolger AC Milan aufschließen. Zwei ihrer bisherigen Triumphe feierten die Reds, seit der Wettbewerb Champions League heißt, hatten in dem Zeitraum aber auch schon in zwei Endspielen nach Nachsehen.

vor Beginn | Auch Real hat bereits Silberware eingeheimst, die Madrilenen wurden überlegen spanischer Meister. Darüber hinaus holten die Königlichen im Januar auch den nationalen Supercup. Für beide Klubs geht es also heute um den dritten Titel dieser Spielzeit. Und nur der würde die Saison jeweils zu einer gelungenen machen.

vor Beginn | Liverpool strebte bis zuletzt Triumphe in vier Wettbewerben an, doch in der Premier League fehlte letztlich ein Punkt auf den alten und neuen englischen Meister Manchester City. Dafür haben die Reds die nationalen Pokale (League Cup und FA Cup) abgeräumt - jeweils im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea. Ihre Nerven also haben die Engländer schon ausgiebig auf die Probe gestellt. Nun würden die Männer um Jürgen Klopp gern die Blues aus London auf dem Thron der Königsklasse beerben.

vor Beginn | Die Saison im europäischen Vereinsfußball findet heute Abend ihren Höhepunkt und weitestgehend auch ihren Abschluss. Der große Henkelpott steht auf dem Spiel. Und um den bemühen sich zwei Schwergewichte des Weltfußballs. Titelkompetenz bringen beide Kontrahenten in hohem Maße mit. Das gilt für die aktuelle Saison wie auch mit Blick auf die Geschichte.

vor Beginn | Zwei Umstellungen gibt es bei den Königlichen. Der langjährige Bayern-Profi David Alaba hat seine im Halbfinalhinspiel erlittene Adduktorenverletzung auskuriert und kehrt in die Startelf von Real zurück. Dort findet sich auch Federico Valverde wieder. Auf die Bank setzt Carlo Ancelotti die Herren Nacho und Rodrygo.

vor Beginn | Für Real Madrid stehen anfangs folgende elf Akteure auf dem Rasen: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Casemiro, Kroos, Valverde, Modric - Vinicius, Benzema.

vor Beginn | Gleich mit Beginn unserer Berichterstattung widmen wir uns den personellen Fragen des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der FC Liverpool geht die Partie in dieser Besetzung an: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Thiago - Salah, Mane, Diaz.

vor Beginn | Hallo und herzlich Willkommen zum LIVE-TICKER des Finales der Champions League zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid.

FC Liverpool vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Mit dieser Aufstellung geht der FC Liverpool in das Finale:

Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson - Henderson (K.), Fabinho, Thiago - Diaz, Mane, Salah

Und das ist die Aufstellung von Real Madrid:

Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Casemiro, Valverde - Modric, Kroos - Benzema (K.), Vinicius Jr.

FC Liverpool vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor dem Champions-League-Finale heute

Es ist das neunte Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und Real Madrid im Europapokal der Landesmeister bzw. der Champions League. Nach den ersten drei Siegen zwischen 1981 und 2009 sind die Reds in den letzten fünf Begegnungen sieglos geblieben (1U 4N), darunter war auch die Niederlage im Finale 2018.

Liverpool und Real Madrid treffen zum dritten Mal im Finale des Europapokals der Landesmeister bzw. der UEFA Champions League aufeinander – kein anderes Duell gab es im Finale dieser beiden Wettbewerbe so oft. Das erste Finale gewann Liverpool 1981 (1-0), bevor Real Madrid die Mannschaft von Jürgen Klopp 2018 mit 3-1 schlug.

Liverpool könnte zum siebten Mal in seiner Geschichte den Europapokal der Landesmeister bzw. die UEFA Champions League gewinnen – damit würden die Reds mit dem AC Mailand (7) gleichziehen, nur der Gegner Real Madrid hätte dann noch mehr Titel in diesen beiden Wettbewerben eingefahren (13).

Real Madrid könnte zum 14. Mal den Europapokal der Landesmeister bzw die UEFA Champions League gewinnen, doppelt so oft wie jede andere Mannschaft (7, AC Mailand). Die Königlichen haben die Trophäe bei jeder der letzten sieben Endspielteilnahmen geholt - die letzte Niederlage in diesem Wettbewerb gab es 1981 gegen Liverpool - ein Spiel, das ebenfalls in Paris ausgetragen wurde und Liverpool dank eines Alan-Kennedy-Treffers gewann.

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat in der UEFA Champions League öfter gegen Real Madrid gespielt als gegen jeden anderen Gegner (9) und nur drei dieser Spiele gewonnen (2U 4N). Unter den Mannschaften, gegen die er mindestens dreimal im Wettbewerb angetreten ist, hat Klopp gegen keinen anderen Gegner eine niedrigere Siegquote (33%).

Carlo Ancelotti könnte zum vierten Mal die UEFA Champions League gewinnen, so oft wie kein anderer Trainer in der Geschichte des Wettbewerbs (nach 2002/03 und 2006/07 mit dem AC Mailand und 2013/14 mit seinem aktuellen Klub Real Madrid). Ancelotti hat die Trophäe in drei seiner bisherigen vier UEFA-Champions-League-Finals geholt, nur 2004/05 scheiterte er mit dem AC Mailand an Liverpool (2-3-Niederlage im Elfmeterschießen).

Liverpool hat in dieser Champions-League-Saison im Schnitt nur 4.1 gegnerische Passsequenzen pro Spiel mit mindestens 10 Pässen zugelassen, weniger als jedes andere Team. Außerdem hat nur Ajax (7.4), das im Achtelfinale ausschied, in dieser Saison im Schnitt weniger gegnerische Pässe zugelassen, ehe eine Defensivaktion erfolgte, als Liverpool (8.5).

Liverpools Stürmer Mohamed Salah hat unter Jürgen Klopp in der UEFA Champions League 33 Tore erzielt; nur drei Spieler haben in der Geschichte des Wettbewerbs unter einem einzigen Trainer mehr Treffer erzielt - Lionel Messi unter Pep Guardiola (43), Ruud van Nistelrooy unter Sir Alex Ferguson (35) und Thierry Henry unter Arsène Wenger (35).

Real Madrid hat fünf Spieler im Kader, die mehr als 100 UEFA-Champions-League-Einsätze absolviert haben (Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric, Marcelo und David Alaba). Die Königlichen könnten die erste Mannschaft sein, die eine Startelf für ein Finale aufstellt, in der vier oder mehr Spieler schon 100 CL-Spiele absolviert haben - die bisherige Bestmarke liegt bei drei Spielern, was auch Real Madrid im Finale 2018 gelang (Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Sergio Ramos).

Jordan Henderson könnte sein 50. UEFA-Champions-League-Spiel für Liverpool absolvieren (derzeit 49). Damit wäre er nach Jamie Carragher (80), Steven Gerrard (73) und Phil Neal (57) der vierte englische Spieler, der die Marke von 50 Spielen für die Reds im Europapokal der Landesmeister bzw. der UEFA Champions League erreicht.

Real Madrids Stürmer Karim Benzema, der am Tag des Spiels 34 Jahre und 160 Tage alt sein wird, wäre der zweitälteste Spieler, der in einem UEFA-Champions-League-Finale ein Tor erzielt nach Paolo Maldini für den AC Mailand im Jahr 2005 (36 Jahre und 333 Tage, ebenfalls gegen Liverpool). Beim letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften im Finale des Wettbewerbs im Jahr 2018 erzielte Benzema den ersten Treffer bei Reals 3-1-Sieg.

Seit Beginn der Saison 2017/18 war Mohamed Salah für Liverpool in der UEFA Champions League an 44 Toren direkt beteiligt (33 Tore, 11 Assists) - nur Robert Lewandowski (55) und Kylian Mbappé (47) waren in diesem Zeitraum an mehr Toren direkt beteiligt. In diesem Zeitraum erreichten nur Salah und Lionel Messi jeweils die Marken von mindestens 30 Toren und zugleich 10 Assists in der Königsklasse.

Real Madrids Karim Benzema hat in dieser Saison bereits 15 Tore für Real Madrid in der UEFA Champions League erzielt und liegt damit nur noch zwei Tore hinter dem bisherigen Rekord innerhalb einer Saison im Europapokal der Landesmeister bzw. der UEFA-Champions-League (17, Cristiano Ronaldo in der Saison 2013/14). Wenn er in diesem Spiel trifft, würde Benzema auch der drittbeste Torschütze in der Geschichte der beiden Wettbewerbe werden (derzeit gleichauf mit Robert Lewandowski mit 86 Treffern), hinter Cristiano Ronaldo (140) und Lionel Messi (125).

Liverpools Trent Alexander-Arnold könnte zum dritten Mal in einem Finale der UEFA Champions League zum Einsatz kommen. Mit 23 Jahren und 233 Tagen wäre er am Tag des diesjährigen Endspiels der zweitjüngste Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs, der drei Endspiele bestritten hat, nach Alessandro Del Piero im Jahr 1998 (23 Jahre und 192 Tage). Der Rechtsverteidiger könnte sogar der jüngste Spieler werden, der drei Mal in der Startelf eines solchen Finals stand, und damit Thomas Müller (23 Jahre und 254 Tage) überholen.

Vinícius Júnior, Flügelspieler von Real Madrid, war in dieser Saison an neun Toren in der UEFA Champions League direkt beteiligt (drei Tore, sechs Vorlagen). Der letzte südamerikanische Spieler, der innerhalb einer CL-Saison an mindestens 10 Toren direkt beteiligt war, während er 21 Jahre oder jünger war, war Lionel Messi in der Saison 2008/09 (14 - neun Tore, fünf Vorlagen).

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live im TV oder LIVE-STREAM: Die Übertragung

Begegnung FC Liverpool vs. Real Madrid Wettbewerb Champions League, Finale Datum 28. Mai 2022, 21.37 Uhr Free-TV ZDF LIVE-STREAM ZDF Mediathek, DAZN LIVE-TICKER GOAL

In der Champions League wird heute das Finale ausgetragen.