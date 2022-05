FC Liverpool vs. Real Madrid heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - so wird das Finale der Champions League übertragen

Im Finale der Champions League stehen sich dieses Jahr Liverpool und Real Madrid gegenüber. Alle Infos zur Übertragung der Partie findet Ihr hier.

Am heutigen Samstagabend (28. Mai 2022) kommt es zum wichtigsten Spiel des Vereinsfußballs in Europa. Im Finale der Champions League treffen dieses Jahr der FC Liverpool und Real Madrid aufeinander. Die Partie wird um 21:00 Uhr im Stade de France in Paris angepfiffen.

Schon 2018 trafen die beiden Teams im Finale aufeinander. Damals erwischte Liverpool-Torhüter Loris Karius allerdings keinen besonders guten Tag. Am Ende stand es 3:1 für Real Madrid, Benzema und ein doppelter Bale sorgten für Sieg der Blancos. Für Jürgen Klopp und seine Mannschaft ist dieses Finale von vor vier Jahren also sicherlich noch einmal ein weiterer Anreiz, um den Henkelpott nach Liverpool zu bringen. Ob es ihnen gelingt oder ob die Champions-League-Trophäe wieder einmal nach Madrid geht, erfahren wir dann ab 21:00 Uhr.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live: Die Daten zum Champions-League-Finale

Begegnung FC Liverpool vs. Real Madrid Wettbewerb Champions-League-Finale Anpfiff 28. Mai - 21:00 Uhr Spielort Stade de France (Paris)

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live: Wo wird das Spiel im TV übertragen?

Für alle, die sich fragen, ob das Finale der Champions League auch im Free-TV übertragen wird, haben wir gute Nachrichten. Das ZDF zeigt die vollen 90 Minuten und eine mögliche Verlängerung sowie ein Elfmeterschießen live im frei empfangbaren Fernsehen.

Die Vorberichterstattung im ZDF beginnt um 20:25 Uhr. Begleitet werdet Ihr dabei vom Moderator Jochen Breyer, der unterstützt wird von dem Expertenduo bestehend aus Per Mertesacker und Christoph Kramer. Pünktlich zum Anpfiff um 21:00 Uhr übernimmt dann Kommentator Bela Rethy.

Getty Images

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Natürlich könnt Ihr das Spiel auch im LIVE-STREAM sehen. Dafür stehen Euch sogar zwei unterschiedliche Möglichkeiten offen.

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live: Der LIVE-STREAM bei DAZN

Das Finale zwischen Liverpool und Real wird auch bei DAZN im STREAM gezeigt. Dort beginnt die Vorberichterstattung bereits um 19:30 Uhr. Als Moderatorenduo sind bei DAZN Alex Schlüter und Laura Wontorra am Start. Kommentiert wird die Partie dann von Jan Platte, der dabei von den Experten Sami Khedira und Sandro Wagner unterstützt wird.

DAZN ist der größte Sport-Streamingdienst der Welt. Hier könnt Ihr neben der Champions League auch die Bundesliga und die französische, italienische und spanische Liga sehen. Dazu kommen noch die NFL und NBA sowie Übertragungen aus den Bereichen Tennis, Darts und Kampfsport. Um das Spiel auf DAZN schauen zu können, braucht Ihr ein internetfähiges Gerät. Den Link zur Anmeldung bei DAZN gibt es übrigens hier.

Das Zusehen bei DAZN ist allerdings nicht kostenlos möglich. Im Monatsabo zahlt Ihr 29,99 Euro pro Monat, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet, werden 24,99 Euro monatlich oder einmalig 274,99 Euro fällig.

Noch mehr Infos zu DAZN:

Getty Images

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live: Der kostenlose LIVE-STREAM des ZDF

Das ZDF bietet parallel zur TV-Übertragung ebenfalls einen LIVE-STREAM für das Finale an. Auch dort wird die komplette Partie gezeigt. Selbstverständlich braucht Ihr auch hier ein internetfähiges Gerät, allerdings ist das Zusehen beim STREAM des ZDF völlig kostenlos möglich.

Ihr braucht also kein Abo o.ä., sondern könnt einfach um 21:00 Uhr auf diesen Link klicken und die 90 Minuten zwischen Liverpool und Madrid per LIVE-STREAM verfolgen.

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht. Egal ob Tor, Gelbe Karte oder Auswechslung, Ihr bleibt immer up to date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.