Champions-League-Finale heute live: FC Liverpool vs. Real Madrid auf ZDF und DAZN - alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Das Endspiel der Champions League steht in den Startlöchern. Bei GOAL liefern wir Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Am heutigen Samstagabend (28. Mai 2022) findet das Finale der diesjährigen Champions League zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid statt.

Die Partie wird um 21:00 Uhr im Stade de France in Paris angepfiffen. Beide Teams trafen schon 2018 im Finale aufeinander, damals unterlag Liverpool mit 1:3. Dieses Mal soll es natürlich anders laufen, wenn es nach Jürgen Klopp und seinem Team geht. Die Meisterschaft konnte man dieses Jahr nicht gewinnen, daher soll jetzt der Henkelpott nach Liverpool kommen. Ob ihnen das gelingt, erfahren wir dann ab 21:00 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung des Champions-League-Finals heute im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier.

Champions-League-Finale heute live im ZDF und auf DAZN: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung FC Liverpool vs. Real Madrid Wettbewerb Champions League - Finale Anpfiff 28. Mai - 21:00 Uhr Spielort Stade de France (Paris)

Champions-League-Finale heute live: Wo läuft Liverpool vs. Real Madrid im TV?

Natürlich könnt Ihr das Finale der Champions League dieses Jahr auch im TV verfolgen. Verantwortlich dafür ist der Free-TV-Sender ZDF. Dort werden die kompletten 90 Minuten sowie möglicherweise die Verlängerung und das Elfmeterschießen live übertragen.

Das ZDF könnt Ihr selbstverständlich ganz bequem im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen, Ihr braucht also kein Abo o.ä., um dort zusehen zu können. Die Vorberichterstattung mit Moderator Jochen Breyer beginnt um 20:25 Uhr, bevor dann um 21:00 Uhr Kommentator Bela Rethy mit den Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer übernimmt.

Champions-League-Finale heute live: Die Begegnung per LIVE-STREAM sehen

Neben der TV-Übertragung habt Ihr natürlich auch die Möglichkeit, das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Dafür stehen Euch sogar zwei unterschiedliche Möglichkeiten offen.

Champions-League-Finale heute live: Der kostenlose LIVE-STREAM des ZDF zu Liverpool vs. Real

Parallel zur TV-Übertragung bietet das ZDF auch einen LIVE-STREAM an. Diesen könnt Ihr einfach verfolgen, indem Ihr auf diesen Link klickt. Schon könnt Ihr Liverpool vs. Madrid ab 21:00 Uhr auch per STREAM sehen.

Dafür braucht es auch keine Anmeldung, Abonnement o.ä., der LIVE-STREAM des ZDF ist genauso wie die TV-Übertragung völlig kostenlos. Alles, was Ihr braucht, ist ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Champions-League-Finale heute live: Der LIVE-STREAM bei DAZN

Auch der größte Sport-Streamingdienst der Welt zeigt natürlich das Finale der Champions League per LIVE-STREAM. Bei DAZN beginnt die Vorberichterstattung schon um 19:30 Uhr. Dort sind dann die Moderatoren Alex Schlüter und Laura Wontorra am Start, bevor um 21:00 Uhr Kommentator Jan Platte mit dem Expertenduo Sami Khedira und Sandro Wagner übernimmt.

Was könnt Ihr jetzt aber eigentlich noch bei DAZN sehen und wie funktioniert das Ganze? Wir klären Euch auf. Um Zugriff auf die Inhalte von DAZN zu erhalten, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Erst dann könnt Ihr dort zusehen. Ein Monatsabo kostet Euch pro Monat 29,99 Euro, im Jahresabo werden 24,99 Euro monatlich oder einmalig 274,99 Euro fällig.

Habt Ihr dann ein solches Abo abgeschlossen, braucht Ihr nur noch ein internetfähiges Gerät und könnt schon alle Inhalte von DAZN per STREAM sehen. Dazu gehören z.B. alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie der Großteil der Champions-League-Partien. Außerdem bietet DAZN die italienische, spanische und französische Liga an. Dazu kommen noch Übertragungen der NBA und NFL sowie Tennis, Darts, Motorsport und mehr. Den Link zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr übrigens hier.

Mehr Infos zu DAZN:

Champions-League-Finale heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Champions-League-Finale heute live: Die Aufstellungen von Real Madrid und Liverpool

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.