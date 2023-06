FC Liverpool: RB Leipzigs Dominik Szoboszlai vor 70-Millionen-Transfer

Die Reds bauen weiter ihr Mittelfeld um. Leipzig-Star Dominik Szoboszlai soll in Kürze an der Anfield Road aufschlagen.

WAS IST PASSIERT? Der Transfer von Dominik Szoboszlai von RB Leipzig zum FC Liverpool steht unmittelbar bevor. Das berichten unter anderem Transferexperte Fabrizio Romano und der kicker. Sie schreiben, dass die Reds den deutschen Pokalsieger davon unterrichtet hätten, beim Mittelfeldspieler die Ausstiegsklausel zu ziehen. Liverpool und Szoboszlai seien bereits einig, in Kürze werde der Medizincheck absolviert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Szoboszlai ist noch bis 2026 an RB gebunden, darf den Klub allerdings in diesem Sommer für die festgeschriebene Ablöse von 70 Millionen Euro verlassen. Die Deadline für diese Klausel endet am 30. Juni.

Gerüchte um ein Interesse Liverpools an dem 22-Jährigen hatten sich in den vergangenen Tagen hartnäckig gehalten. Auch Premier-League-Rivale Newcastle United soll sich intensiv um Szoboszlai bemüht haben. Neben Weltmeister Alexis Mac Allister (kam für 42 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion) ist Szoboszlai der zweite hochkarätige Neuzugang für das Mittelfeld von Teammanager Jürgen Klopp.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Szoboszlai wechselte 2017 aus seiner Heimat Ungarn von Fönix FC für 500.000 Euro Ablöse nach Salzburg. Im Januar 2021 holte ihn Red Bull Leipzig für 22 Millionen Euro in die Bundesliga.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der abgelaufenen Saison kam Szoboszlai für Leipzig auf 46 Einsätze, in denen ihm 10 Tore und 13 Assists gelangen. Mit RB gewann er zum zweiten Mal den DFB-Pokal.