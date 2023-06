Was ist ein Medizincheck und was wird bei der Untersuchung vor einem Transfer gemacht?

Medizinische Untersuchungen sind ein fester Bestandteil des modernen Fußballs, insbesondere bei Transfers, aber wie laufen sie ab?

Profi-Fußballer auf höchstem Niveau sind gestählte Athleten, die regelmäßig körperliche Höchstleistungen bringen. Aber auch sie müssen ihre Fitness gelegentlich unter Beweis stellen. Dabei geht es aber nicht nur darum, womöglich einen neuen Trainer von der eigenen Leistungsfähigkeit zu beeindrucken. Die härtesten Tests werden in der Regel beim Wechsel von einem Verein zum anderen durchgeführt.

Medizinchecks sind heute ein fester Bestandteil des Fußballs, da sie das Potenzial haben, über große Summen zu entscheiden. Aber was passiert bei diesen Untersuchungen und wie werden bestimmte Kriterien erfüllt? GOAL wirft einen Blick darauf...

Was passiert bei einem Medizincheck im Fußball?

Bevor ein Transfer abgeschlossen werden kann, müssen zahlreiche Hürden überwunden werden, wobei die finanziellen Details zweifellos die wichtigsten sind, denn hier werden teilweise horrende Summen gezahlt.

Jeder Spieler, der wechseln möchte, muss jedoch seinem potenziellen neuen Arbeitgeber beweisen, dass er bereit ist, sofort loszulegen, und dass es unwahrscheinlich ist, dass er zu viel Zeit im Behandlungsraum verbringt.

Es gibt keine exakte Wissenschaft, denn Verletzungen sind jederzeit möglich, aber das medizinische Personal, das die neuen Spieler unter die Lupe nimmt, kann dazu beitragen, ein gewisses Risiko auszuschließen, indem es feststellt, wie robust die Spieler sind, die ihm vorgestellt werden.

Bei einem Medizincheck werden untersucht:

Herz Stabilität des Muskel-Skelett-Systems Isokinetische Probleme Körperfettanteil Ergometrischer Sprinttest

Herzuntersuchungen sind neben einem Fragebogen zur Herzgesundheitsgeschichte ein wichtiger Bestandteil jedes Medizinchecks. Blutuntersuchungen und allgemeine Fitnesstests sind ebenfalls üblich, und durch Urinproben lassen sich Erkrankungen wie Diabetes erkennen.

Physio-Teams suchen nach möglichen Schwachstellen in der Skelettstruktur, z. B. im Rücken- und Beckenbereich, da dies zu Problemen mit den Kniesehnen und Adduktoren führen kann. Auch die Muskelbewegung wird beurteilt, indem Kniebeugen und Ausfallschritte durchgeführt werden.

Die medizinischen Teams können auch feststellen, wie die Muskelgruppen zusammenarbeiten, und mögliche Schwachstellen erkennen, die auf eine frühere Verletzung hindeuten, die noch nicht vollständig ausgeheilt ist. Übungen zur Kniebeugung und -streckung sind hier hilfreich.

Jeder, der in der Vergangenheit Probleme mit Verletzungen hatte, wird zu einer Ultraschalluntersuchung geschickt. Damit lassen sich die meisten Muskeln und Gelenke beurteilen.

Mit Hilfe der bioelektrische Impedanztechnologie wird durch ein Körperfettmessgerät, das elektrische Signale durch den Körper sendet, das fettfreie Gewebe und das Fett gemessen. Bei den meisten Profifußballern wird ein Körperfettanteil von etwa 10 Prozent erwartet.

Sprinttests messen die Geschwindigkeit eines Spielers über eine bestimmte Distanz. Diese Ergebnisse sind vor allem für Trainer von Bedeutung, die auf der Suche nach neuen Spielern für spezielle Bereiche sind.

Zu den Medizinchecks können auch Seh-, Hör- und Zahntests gehören - je nachdem, wie gründlich die Untersuchung sein muss und ob dort mögliche Probleme festgestellt wurden.

Wie wird ein Medizincheck bestanden oder nicht bestanden?

Medizinische Untersuchungen werden durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Vereine ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten und nicht viel Geld für einen verletzungsanfälligen Spieler bezahlen.

Dave Fevre, der in England bereits für Manchester United, die Blackburn Rovers und die britische Rugby-Liga gearbeitet hat, hat FourFourTwo von diesem Prozess erzählt: "Ich vergleiche es mit dem Kauf eines Gebrauchtwagens. Man kann natürlich ein Risiko eingehen und hoffen, dass alles funktioniert. Wenn man aber klug ist, investiert man erst, nachdem man eine Inspektion von Experten hat durchführen lassen."

"Wenn man bedenkt, wie viel Geld für Spieler gezahlt wird, ist es wirklich im Interesse des Vereins, sich nach bestem Wissen und Gewissen zu vergewissern, dass das, was man bekommt, in gutem Zustand ist", so Fevre weiter.

Ähnlich äußerte sich Burnleys Vereinsarzt Simon Morris gegenüber der Premier League: "Wenn man genug Geld hat, um einen teuren Sportwagen zu kaufen, möchte man doch auch unter die Motorhaube schauen, oder?"

Die Vorteile einer medizinischen Untersuchung liegen auf der Hand, aber wie kann man einen solchen Test bestehen oder nicht?

Darauf gibt es keine endgültigen Antworten, da jeder Klub nach einem etwas anderen Kriterien arbeitet und dementsprechend seine eigenen Schlussfolgerungen zieht.

Dr. Charlotte Cowie, die bereits für Tottenham und Fulham tätig war, schilderte gegenüber BBC Sport, ihren Weg zur Entscheidungsfindung: "Meine ideale medizinische Untersuchung würde wahrscheinlich vier Stunden dauern. Was für den einen ein Misserfolg ist, ist für den anderen ein Erfolg. Es hängt wirklich davon ab, wo der Spieler verletzungsmäßig steht, was der Trainer und der Verein von dem Spieler erwarten und was es kosten wird. Es ist eine Risiko-Nutzen-Analyse."