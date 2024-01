Der FC Liverpool trifft am Montag in der Premier League auf Newcastle United. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In diesen Tagen gehen in der englischen Premier League 2023/24 die Spiele der 20. Runde über die Bühne. Dabei bekommt es der FC Liverpool am Montag (1. Januar) mit Newcastle United zu tun. Der Anstoß des Aufeinandertreffens erfolgt um 21.00 Uhr.

Dabei fungiert das Stadion Anfield als Schauplatz der Begegnung zwischen den Reds und den Magpies. Der FC Liverpool und Newcastle United holten 42 und 29 Punkte.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Liverpool vs. Newcastle im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

FC Liverpool vs. Newcastle heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Liverpool – FC Newcastle Wettbewerb Premier League, 20. Spieltag Datum Montag, 1. Januar 2024 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Stadion Anfield (FC Liverpool)

FC Liverpool vs. Newcastle im TV und Livestream sehen: Wer überträgt die Premier League heute?

FC Liverpool vs. Newcastle im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Liverpool-News

Für den FC Liverpool war der November mit einem 1:1 bei Manchester City geendet.

Anschließend hatte die Elf von Jürgen Klopp Siege gegen Fulham (4:3) und bei Sheffield United (2:0) sowie bei Crystal Palace (2:1) eingefädelt.

Diese Serie war mit einer Nullnummer vor eigenem Publikum gegen Manchester United gerissen.

Danach endete das Jahr für die Reds mit einem 1:1 gegen den FC Arsenal und einem 2:0 in Burnley.

Die Aufstellung des FC Liverpool heute

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Newcastle-News

Newcastle United hatte Ende November und Anfang Dezember Heimsiege gegen den FC Chelsea (4:1) und gegen Manchester United (1:0) gefeiert.

Allerdings hatte die Elf von Eddie Howe danach bei Everton (0:3) und bei Tottenham Hotspur (1:4) verloren.

Nach einem 3:0 gegen Fulham endete das Jahr für die Magpies mit Niederlagen bei Luton Town (0:1) und gegen Nottingham Forest (1:3).

Die Aufstellung von Newcastle:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Liverpool gegen Newcastle live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 161 Siege FC Liverpool 79 Siege Newcastle 42 Unentschieden 40 Letztes Duell Newcastle United vs. FC Liverpool 1:2 (Premier League, 27. August 2023)

Liverpool vs. Newcastle heute live anschauen: Nützliche Links