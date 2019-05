FC Liverpool in Sorge: Mohamed Salah verletzt sich gegen Newcastle United

Mohamed Salah hat sich im Spiel gegen am Kopf verletzt. Der Liverpool-Star wurde zunächst mehrere Minuten auf dem Platz behandelt und schließlich mit der Trage vom Platz befördert.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

In der 68. Minute war Salah beim Stand von 2:2 im Luftduell mit Newcastles Torhüter Martin Dubravka zusammengeprallt. Salah ging zu Boden, versuchte wieder aufzustehen, drehte sich dann zur Seite und blieb liegen.

Er wirkte benommen, sofort eilten zunächst Newcastle-Spieler, dann der medizinische Stab der Reds zu ihm. Eine offizielle Diagnose steht noch aus.

73' - Origi replaces Salah, who can't continue after a collision with the Newcastle goalkeeper.



[2-2]#NEWLIV