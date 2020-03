Die Verbreitung des Coronavirus schreitet weltweit erschreckend voran. Auch ist von der Pandemie betroffen und hat die Premier League ausgesetzt. Wie wirkt sich das Geschehen auf die Titelhoffnungen des aus?

Blickt man derzeit auf die Premier-League-Tabelle erkennt man, dass den FC Liverpool nur sechs Punkte davon trennen, die Saison uneinholbar auf Platz eins zu beenden. Es würde den ersten Meistertitel seit 30 Jahren bedeuten.

Nun steht die Premier League jedoch still, zuerst wurden die Spiele bis zum 4. April ausgesetzt, nun wird es in den nächsten Wochen ganz sicher keine Premier-League-Duelle geben.

Ob die Saison zu Ende gespielt werden kann, ist aktuell mehr als unklar, sogar ein Abbruch der Saison steht im Raum. Der sicher geglaubte Titelgewinn für das Team von Jürgen Klopp ist auf einmal gar nicht mehr so sicher.

Würde Liverpool bei einem Saisonabbruch zum Sieger gekrönt werden? Goal stellt den derzeitigen Stand der Entwicklungen zusammen und wie die Premier League mit der Coronakrise umgeht.

Hinweis: Aufgrund der aktuell sehr dynamischen Situation rund um das Coronavirus und wie es den Sport beeinträchtigt, kann sich jederzeit eine neue Situation ergeben. Sobald es zur Thematik der Meisterschaft in der Premier League etwas Neues gibt, erfahrt Ihr es hier.

In England rollt derzeit wie in kein Ball mehr. Nach 29. Spieltagen wurde die Saison vorerst unterbrochen. Ein aktuell genanntes Datum, bis wann die Premier League pausiert, lautet 30. April.

Das bedeutet allerdings nicht, dass ab dem 1. Mai wieder Fußball gespielt wird. Wie es nach der Unterbrechung weitergeht wird davon abhängig gemacht, wie sich die Lage im Land entwickelt. Eine verlängerte Unterbrechung ist dabei nicht ausgeschlossen.

Neun Spieltage stehen noch aus, zudem einige Nachholspiele. Mit 25 Punkten Vorsprung ist dem FC Liverpool der Titel sportlich fast nicht mehr zu nehmen. Aber eben nur fast.

Liverpool würde lediglich noch zwei Siege benötigen, um sich den ersten Meistertitel seit 30 Jahren zu sichern. Zweifel daran, dass die Reds das schaffen würden, haben wohl nicht einmal die größten Rivalen. Den Titel zu vergeben, obwohl die Saison nicht regulär beendet wird, dagegen würden sich dennoch viele sträuben. Für einen Fall eines Abbruchs der Liga gibt es keinen Präzedenzfall - und auch kein festgelegtes Regelwerk. Eine ähnliche oder vergleichbare Situation gab es in der Geschichte der Premier League noch nie.

Der englische Telegraph berichtete, dass es "keine Garantie" gäbe, dass Liverpool bei einem Saisonabbruch zum Champion gekrönt werden würde. Auch England-Legende Alan Shearer hat sich dagegen ausgesprochen, Liverpool bei einem Abbruch als Gewinner zu feiern.

"Wenn man die Spiele nicht zu Ende spielen kann, kann man niemanden einen Titel überreichen oder jemanden absteigen lassen", so der Ex-Newcastle-Spieler. "So brutal wie das auch für manche Klubs, vor allem Liverpool wäre."

Hoffnungen dürfte den Fans des Tabellenführers nun die Entscheidung der UEFA machen, die die im Sommer stattfindende Europameisterschaft um ein Jahr in den Sommer 2021 verschoben hat. Nationale Ligen hätten nun mehr Zeit, die Saisons bei einem Wiederbeginn regulär zu Ende zu spielen.

Mittlerweile existieren Berichte, wonach die Premier League planen soll, die noch ausstehenden Saisonspiele im Schnelldurchlauf zwischen dem 1. Juni und dem 11. Juli zu absolvieren.

Der deutsche Trainer des FC Liverpool wollte sich ursprünglich keine Meinung zum Umgang mit dem Virus erlauben und faltete einen Reporter zusammen, der ihn auf einer Pressekonferenz danach fragte.

Auf der vereinseigenen Webseite gab Klopp nun doch ein Statement ab: "Als erstes möchte ich sagen, dass es das Wichtigste ist, dass wir aufeinander aufpassen. Das sollte im Leben immer der Fall sein, aber jetzt gilt es mehr denn je."

"Natürlich wollen wir nicht in leeren Stadien spielen, oder dass Spiele und Wettbewerbe abgesagt werden, aber wenn das auch nur einer Person dabei hilft, gesund zu bleiben, machen wir das ohne Frage", so Klopp weiter.

Wie es mit der Premier League weitergehe, liege jetzt in den Händen der Verantwortlichen: "Keiner von uns weiß, was am Ende entschieden wird. Wir als Team müssen daran glauben, dass die Verantwortlichen die richtigen Entscheidungen treffen, basierend auf gesundem Urteilsvermögen und Moral."

