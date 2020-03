EM 2020 verschoben: So geht es jetzt mit der Europameisterschaft weiter

Wegen des Corona-Virus wurde nun auch die EM 2020 verschoben. Hier bekommt Ihr alle Informationen, was nun mit der Europameisterschaft passiert.

Die Entscheidung ist gefallen: Die EM 2020 wird aufgrund des weltweit grassierenden Coronavirus in diesem Sommer nicht stattfinden und zeitlich hinten verschoben. Das wurde am Dienstag, 17. März 2020, nach einer Sitzung mit allen nationalen Ligen und Rücksprache mit allen 55 Nationalverbänden bekannt.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um die Verschiebung der Europameisterschaft 2020 sowie verschiedene Szenarien, wie es stattdessen mit der UEFA Champions- und weitergehen könnte.

verschoben: Die Hintergründe

Eigentlich sollte die EM 2020 im Zeitraum vom 12. Juni bis 12. Juli in gleich zwölf europäischen Ländern stattfinden. Das paneuropäische Turnier sollte anlässlich des 60. Geburtstages der Europameisterschaft erstmals in dieser Form steigen.

Mehr Teams

Doch das aktuell sich ausbreitende Corona-Virus macht das unmöglich. Seit geraumer Zeit ruhen in Europa alle nationalen Top-Ligen und auch die UEFA und die Europa League sind aktuell ausgesetzt.

Angesichts der raschen Verbreitung des Virus ruht derzeit in fast allen europäischen Ligen der Spielbetrieb. Die Mitgliederversammlung der DFL hatte am Montag beschlossen, dass in der Bundesliga und 2. Liga bis mindestens 2. April nicht gespielt wird.

Bis zuletzt hatte die UEFA noch eng am Terminkalender für die EM 2020 festgehalten. Es hatte sich aber schon angedeutet, dass dieser aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr einzuhalten ist. Deshalb hat sich nun die UEFA in Abstimmung mit den nationalen Ligen entschieden, das Turnier nicht zu spielen. An eine Austragung des normalen Turniers im Sommer war nicht mehr zu denken. Zwischenzeitlich hatte sich auch Russland als alleiniger Ausrichter für die EM 2020 ins Spiel gebracht.

Das Turnier sollte in diesem Jahr vom 12. Juni bis zum 12. Juli in zwölf Ländern ausgetragen werden.

EM 2020 verschoben: Die ursprünglich geplanten Daten zur Europameisterschaft

Zeitraum: Freitag, 12. Juli 2020 - Sonntag, 12. Juli 2020

Freitag, 12. Juli 2020 - Sonntag, 12. Juli 2020 Austragungsorte: 12 Städte

12 Städte Anzahl teilnehmender Nationen: 24

24 Spiele insgesamt: 51

Doch wie geht es mit der Europameisterschaft weiter? Das erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

EM 2020 verschoben: Wann wird die Europameisterschaft nachgeholt?

Die UEFA will das Turnier aber nicht ersatzlos streichen, sondern verschieben. Bislang wurde über zwei verschiedene Szenarien spekuliert: Eine Verschiebung der EM 2020 in den Winter 2020 oder gleich um ein Jahr in den Sommer 2021.

Wie die UEFA aber bekanntgab wird das Turnier nun um volle zwölf Monate verschoben - aus der EM 2020 wird nun also dann also die EM 2021.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Das Eröffnungsspiel soll am Freitag, 11. Juli 2021, steigen und das Finale der Europameisterschaft am 11. Juli 2021, einem Sonntag.

Über einen genauen Terminplan für die Endrunde 2021 hat die UEFA aber noch nicht final entschieden - Probleme sind aber programmiert. Im kommenden Sommer würde das Turnier mit der in geplanten FIFA- kollidieren. Auch die Frauen-EM in (7. Juli bis 1. August) ist fürs kommende Jahr angesetzt.

EM 2020 verschoben: Was bedeutet das für die Champions League und die Europa League?

Durch die Verschiebung haben die nationalen Ligen nun den dringend benötigten Puffer, um die Saison noch im Sommer zu Ende spielen zu können. Wie es mit der Champions League und Europa League, die derzeit unterbrochen sind, weitergehen soll, blieb zunächst unklar.

Die UEFA widersprach indes Medienberichten, wonach sie von den Vereinen und Ligen eine Entschädigung von rund 300 Millionen Euro für eine Verschiebung der EM verlange.

Medienberichten zufolge soll sich die UEFA aber bereits auf neue Termine für die Finalspiele der Champions- und Europa League geeinigt haben.

So soll das Finale der Königsklasse am 27. Juni 2020 steigen, das der Europa League am 25. Juni 2020.