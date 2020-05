Besser als Virgil van Dijk: Für Jaap Stam ist Lionel Messi immer noch die Nummer eins

Ex-Oranje-Star Jaap Stam sieht Lionel Messi weiter vor Virgil van Dijk und bei Goal und SPOX erläutert er das auch.

Starstürmer Lionel Messi (32) vom setzte sich Anfang des Jahres bei der Wahl zum Ballon d'Or erneut durch und gewann die Abstimmung vor Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk (28). Eine durchaus kontrovers diskutierte Entscheidung, schließlich lag hinter van Dijk ein überragendes Jahr im Dress des amtierenden Champions-League-Siegers. Für seinen Landsmann Jaap Stam ging die Entscheidung indes in Ordnung, wie er im Gespräch mitund SPOX erläuterte.

Der niederländische Ex-Nationalspieler sagte: "Wenn ich mir die Welt heute anschaue, ist Messi noch immer der beste Spieler. Es war die richtige Entscheidung, dass ihm beim Ballon d'Or der Pokal verliehen wurde." Zwar bekämen mittlerweile Abwehrspieler mehr Respekt und Anerkennung in der Öffentlichkeit, aber es seien noch immer die Torjäger, die "mehr Geld und mehr Aufmerksamkeit" verdienten. Daran werde sich auch in Zukunft nichts ändern, so Stam.

Virgil van Dijk kam aus Southampton zum

"Ich hätte mir auch gewünscht, dass Virgil gewinnt, denn meiner Meinung nach hat er großartig gespielt", stellte der Champions-League von 1998 klar. "Nicht, dass ich seinen Erfolg nicht wollte. Aber was Messi Jahr für Jahr abliefert, das Toreschießen und das Vorbereiten mit all dem Druck unter dem er steht - da denke ich, verdient er es."

Stam feierte als aktiver Spieler einst in große Erfolge bei Liverpools Erzrivalen , ehe er über Lazio und Milan in die zu zurückkehrte, wo er 2007 seine Laufbahn beendete.

Mehr Teams

Über van Dijks Entwicklung seit dessen 84-Millionen-Wechsel von Southampton zum Klub von Trainer Jürgen Klopp im Januar 2018 sagte der 47-Jährige: "Virgil war sehr gut, aber was viele Leute nicht verstehen: Die Mitspieler um dich herum machen dich auch sehr gut. (…) Wenn Spieler mit hoher Qualität an deiner Seite sind, macht es die Dinge für dich ein wenig leichter und du siehst aus, als seist du der Beste auf der Welt."

Stam erklärte, er spreche da aus Erfahrung, "und andere gute Innenverteidiger kennen das auch". Liverpool sei für van Dijk der "perfekte" Schritt gewesen und er habe sich glänzend angepasst: "Das sagt viel über seine Mentalität."