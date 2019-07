Jüngster Spieler der Liga-Geschichte: FC Liverpool holt Fulham-Juwel Harvey Elliott

Talent Harvey Elliott wechselt von Fulham nach Liverpool. Bei den Cottagers debütierte der 16-Jährige in der vergangenen Saison schon bei den Profis.

Der hat Youngster Harvey Elliott vom Premier-League-Absteiger verpflichtet. Das teilte der Verein offiziell mit. Über Vertragslänge und Ablöse für den 16-Jährigen, der in der letzten Saison zum jüngsten Spieler der Premier-League-Geschichte avancierte, ist nichts bekannt.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Informationen von Goal und SPOX zufolge waren auch Manchester City, Arsenal, Real Madrid und Paris Saint-Germain scharf auf den englischen U17-Nationalspieler.

Harvey Elliott: Debüt für Liverpool am Tag der Verpflichtung?

Neben zwei Kurzeinsätzen in der Premier League absolvierte der Flügelspieler in der vergangenen Spielzeit 17 Partien für Fulhams U18 und U23, in denen er fünf Tore schoss und vier weitere vorbereitete.

Beim FC Liverpool könnte er schon am Sonntag zu seinem Debüt kommen, nachdem ihn Jürgen Klopp für das Testspiel gegen Napoli in den Kader berief.