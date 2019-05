Premier League: Harvey Elliott vom FC Fulham wird jüngster Spieler der Liga-Geschichte

Harvey Elliott stellt einen neuen Premier-League-Rekord auf. Er ist der jüngste Spieler, der je in Englands Eliteklasse zum Einsatz kam.

Harvey Elliott vom hat bei der 0:1-Niederlage seines Teams am Samstag in Wolverhampton einen Premier-League-Rekord aufgestellt. Nie zuvor debütierte ein jüngerer Spieler in Englands höchster Spielklasse.

Harvey Elliott debütierte schon als 15-Jähriger im Ligapokal für den FC Fulham

Genau 16 Jahre und 30 Tage alt war Elliott, als er am Samstagnachmittag in der 88. Spielminute für Andre-Frank Zambo Anguissa ins Spiel kam. Damit löst der Rechtsaußen Matthew Briggs ab, der 2007 ebenfalls für Fulham mit 16 Jahren, zwei Monaten und vier Tagen debütierte und den Rekord seitdem gehalten hat.

Im September 2018 feierte Elliott bereits sein Debüt im Profifußball. Im Ligapokal gegen den FC Millwall wurde er schon als 15-Jähriger erstmals für die Cottagers eingewechselt. Damit avancierte er zum jüngsten Spieler in der Geschichte des englischen Profifußballs, wie The Sun berichtet hatte.

Normalerweise läuft Elliott für die U18-Mannschaft der Londoner auf.