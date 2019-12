Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Flamengo heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Klub-WM

Showdown bei der Klub-WM: Im Finale trifft Liverpool auf Flamengo. Hier erfahrt Ihr, wer die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM überträgt

Im Finale der trifft der heute auf Flamengo Rio de Janeiro. Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 21. Dezember, um 18.30 Uhr im Khalifa International Stadium in Doha.

Der amtierende Champions-League-Sieger FC Liverpool setzte sich im Halbfinale der Klub-WM am vergangenen Mittwoch gegen den mexikanischen Vertreter CF Monterrey durch. Lange Zeit standen die Zeichen auf Verlängerung, ehe Roberto Firmino in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 2:1 erzielte.

Der brasilianische Vertreter Flamengo Rio de Janeiro erreichte das Finale derweil durch einen 3:1-Erfolg gegen Al Hilal am vergangenen Dienstag. Nun kommt es zum Kräftemessen mit dem FC Liverpool.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Flamengo in TV und LIVE-STREAM? In diesem Artikel erfahrt Ihr alle Informationen rund um die Übertragung der Klub-WM. Zudem erhaltet Ihr die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald sie feststehen.

FC Liverpool vs. Flamengo heute live: Das Finale der Klub-WM im Überblick

Duell FC Liverpool - Flamengo Rio de Janeiro Datum Samstag, 21. Dezember 2019 | 18.30 Uhr Ort Khalifa International Stadium, Doha Kapazität 40.000 Plätze

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Flamengo heute live im TV?

Zunächst die schlechte Nachricht für alle Interessenten an der Klub-WM: Das Finale zwischen dem Champions-League-Sieger FC Liverpool und dem Gewinner der Copa Libertadores, Flamengo Rio de Janeiro, wird heute leider nicht im frei empfangbaren TV übertragen.

Weder öffentlich-rechtliche Kanäle wie ARD und ZDF noch Privatsender wie RTL , Sat1 oder Sport1 haben sich Übertragungsrechte an der Klub-WM gesichert. Deshalb wird die Klub-WM heute leider nicht im Free-TV zu sehen sein.

FC Liverpool vs. Flamengo: Zeigt / Überträgt Sky das Finale der Klub-WM?

Ähnlich wie im Free-TV gilt auch für das Pay-TV: Der Bezahlsender Sky hat keine Übertragungsrechte an der Klub-WM. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring überträgt folglich keine Spiele aus , somit kann dort Liverpool vs. Flamengo auch nicht verfolgt werden.

Trotzdem gibt es natürlich eine Möglichkeit, um bei Liverpool vs. Flamengo heute live dabei zu sein - und zwar via LIVE-STREAM . Alle Informationen dazu findet Ihr im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Flamengo heute im LIVE-STREAM?

Da das Finale der Klub-WM nicht im TV gezeigt wird, muss man auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen. Bei DAZN seid Ihr dabei genau richtig: Der Streamingdienst überträgt die komplette Begegnung zwischen Liverpool und Flamengo heute live.

Klub-WM: DAZN zeigt / überträgt Liverpool vs. Flamengo heute im LIVE-STREAM

DAZN ist im Besitz der exklusiven Übertragungsrechte der Klub-WM. So konnte man bereits das Halbfinale zwischen Monterrey und Liverpool dort verfolgen und auch das Finale zwischen Liverpool und Flamengo wird dort live und in voller Länge übertragen.

FC Liverpool vs. Flamengo im LIVE-STREAM bei DAZN! Alle Infos zur Übertragung der Klub-WM:

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Vorberichte : 18.15 Uhr

: 18.15 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte : Ralph Gunesch

FC Liverpool vs. Flamengo: DAZN zeigt / überträgt die Klub-WM kostenlos im LIVE-STREAM

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu bekommen, benötigt man ein Abonnement bei DAZN. Bevor dieses Abo jedoch beginnt, könnt Ihr den kompletten Service von DAZN einen Monat lang ausprobieren und das Finale der Klub-WM zwischen Liverpool und Flamengo kostenlos verfolgen.

Im Anschluss an den kostenlosen Probemonat kostet eine Mitgliedschaft bei DAZN lediglich 11,99 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr Euch auch ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro sichern und somit hochgerechnet knapp 24 Euro sparen. Das ganze Programm könnt Ihr dann genießen .

Dabei hat DAZN nicht nur die Klub-WM im Angebot, sondern zahlreiche weitere Top-Wettbewerbe, wie beispielsweise die Champions League und Europa League . Auch die Bundesliga, LaLiga , Serie A , LaLiga und die Ligue 1 werden bei DAZN live übertragen.

FC Liverpool vs. Flamengo: Das Finale der Klub-WM heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, das Finale der Klub-WM heute bei DAZN im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Goal hat einen LIVE-TICKER zu Liverpool vs. Flamengo Rio de Janeiro im Programm!

Bereits rund 20 Minuten vor dem Anpfiff versorgt Euch der LIVE-TICKER mit allen relevanten Informationen zur heutigen Begegnung. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr dann keine Tore, Wechsel, Karten oder andere spielentscheidenden Szenen. Klickt Euch mal rein!

FC Liverpool vs. Flamengo heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Liverpool und Flamengo bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.

