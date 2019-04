FC Liverpool vs. FC Porto: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung des CL-Viertelfinals

Der FC Liverpool hat es im CL-Viertelfinale mit dem FC Porto zu tun. Goal liefert alle Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Im letzten Jahr stand der im Finale der , nun will Jürgen Klopp mit seinen Reds dort wieder hin. Im Weg steht der , der im Viertelfinale der Gegner ist. Anstoß zum Hinspiel ist an diesem Dienstag um 21 Uhr in Anfield.

Der FC Liverpool musste im vergangenen Jahr eine bittere 1:3-Finalniederlage gegen Real Madrid hinnehmen. Nun sind die Mannen von Ex-BVB-Coach Klopp gewillt, sogar nach dem ganz großen Wurf zu greifen. Im Viertelfinale hätten sicher härtere Brocken auf den englischen Top-Klub warten können. Gegen Porto gelten Salah, Mane und Co. als Favorit, müssen aber dennoch Top-Leistung abrufen, will man ins Halbfinale einziehen. Entscheidend wird dabei das Hinspiel an der heimischen Anfield Road.

Auf der Gegenseite hat der FC Porto mit dem Einzug ins Viertelfinale sein Soll bereits erfüllt. Geht es für das Team um Iker Casillas noch weiter, wäre das eine Sensation. In der Liga kämpft man derzeit gegen Erzfeind um die portugiesische Meisterschaft.

UEFA Champions League, Viertelfinale: Der FC Liverpool hat den FC Porto zu Gast. Goal liefert alle Informationen, wo das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

FC Liverpool vs. FC Porto: Das CL-Viertelfinalhinspiel im Überblick

FC Liverpool vs. FC Porto: Die Champions League heute live im TV sehen

Der FC Liverpool empfängt den FC Porto zum Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales. Dabei gibt es allerdings keine guten News für alle in lebenden Fans beider Teams, denn das Spiel wird heute Abend nicht live im deutschen Free-TV übertragen.

Das liegt daran, dass sich die Rechtelage an den Spielen des wichtigsten Klubwettbewerbs Europas verändert hat. Die deutschen TV-Sender sind dabei leer ausgegangen. Stattdessen teilen sich DAZN (Streamingsender) und Sky (Pay-TV-Kanal) die Spiele auf. Mittels eines Picking Systems haben die beiden Sender genau ausgemacht, wer welche Partie live und in voller Länge überträgt. Genaueres erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Nun aber zum Wesentlichen: Das Duell zwischen Liverpool und Porto wird an diesem Abend auch nicht beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Der Unterföhringer Medienkonzern hat sich für die Begegnung Tottenham gegen entschieden und zeigt die Reds daher nur in Ausschnitten als Teil der Sky-Konferenz.

Die vollen 90 Minuten Liverpool vs. Porto gibt es dagegen in einem LIVE-STREAM zu sehen - live und exklusiv.

FC Liverpool vs. FC Porto heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Das Spiel zwischen dem FC Liverpool und Porto gibt es am Dienstag um 21 Uhr live im Stream von DAZN zu sehen. In Deutschland und den beiden Nachbarländern und Österreich ist DAZN der einzige Kanal, auf dem das Duell in voller Länge läuft.

Bereits ab 20.45 Uhr geht es mit den Vorberichten auf DAZN los. Dann meldet sich nämlich Elmar Paulke aus Liverpool, ehe Marco Hagemann, Ralph Gunesch und Moritz Volz mit Anpfiff dann übernehmen.

Der große Vorteil, den DAZN bietet? Das Spiel zwischen den beiden Kontrahenten kann von Euch kostenfrei angeschaut werden, da Ihr bei einer Neuanmeldung einen Gratismonat erhaltet. Danach könnt Ihr selbst entscheiden, ob Ihr bei DAZN bleiben oder doch wieder kündigen wollt.

Ist der Monat vorbei, zahlt Ihr einen monatlichen Fixpreis in Höhe von 9,99 Euro.

In diesem All-Inclusive-Paket ist dafür aber einiges geboten: Auch die UEFA , die , die Premier League, und die sind Teil des DAZN-Programms. Natürlich ist der Kanal nicht nur für Fußball zuständig, denn die NFL, die NBA, die DEL und auch Darts, Tennis und vieles mehr gibt es für Euch ebenfalls bei Besitz eines DAZN-Abos.

FC Liverpool vs. FC Porto heute im LIVE-STREAM: So läuft DAZN

Um den Stream verwenden zu können, müsst Ihr einfach nur ein internetfähiges Gerät zur Hand nehmen. Ob Tablet, Smartphone, Smart TV oder die Playstation 4, einfach die DAZN-Applikation kostenlos downloaden und los geht's. Wo es die gibt? Im Google-Play-Store und Apple-Store .

Mit dieser Aufstellung geht der FC Liverpool in das Duell:

Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Milner - Fabinho, Henderson, Keita - Salah, Mane, Firmino

Bank: Mignolet, Gomez, Matip, Wijnaldum, Shaqiri, Origi, Sturridge

Jürgen Klopp verändert damit sein Team im Vergleich zum Duell bei Bayern München auf drei Positionen. Lovren (für Matip), Keita (für Robertson) und Fabinho (für Wijnaldum) stehen beim Anpfiff auf dem Rasen.

Die Reds werden in der heimischen Arena im gewohnten 4-3-3 auflaufen. Im Tor steht der Brasilianer Alisson, ganz vorne sollen wie gewohnt Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mane für die nötige Torgefahr sorgen.

Alisson, Mane, Firmino, Wijnaldum (zunächst auf der Bank) und Robertson (heute gesperrt) kamen neben Salah in allen CL-Spielen zum Einsatz.

Nur Salah kam in allen Pflichtspielen von Liverpool in dieser Saison zum Einsatz, im 44. Spiel steht er heute zum 41. Mal in der Startelf.

Das ist die Aufstellung des FC Porto:

Casillas - Maxi, Felipe, Militao, Alex Telles - Corona, Danilo, Oliver, Otavio - Marega, Soares

Bank: Vana, Hernani, Brahimi, Andre Pereira, Fernando Andrade, Diogo Leite, Bruno Costa

Porto mit vier Änderungen zum 2:0 gegen Boavista im Derby: Maxi Pereira, Oliver Torres, Alex Telles und Felipe starten für Brahimi (Bank), Pepe, Herrera (beide Gelbsperre) und Manata (nicht im Kader).

Felipe, Alex Telles, Casillas und Danilo Pereira kamen in dieser CL-Saison in allen Partien Portos zum Einsatz. Herrera zuvor ebenfalls, er fehlt aber heute gesperrt.

Felipe, Alex Telles, Casillas und Danilo Pereira verpassten sogar noch keine Minute in der Königsklasse. Damit ist Porto der einzige Viertelfinalist mit vier Spielern, die noch keine Minute verpassten.

Danilo Pereira führt Porto heute erstmals in der CL als Kapitän aufs Feld.

FC Liverpool vs. FC Porto heute im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen: So funktioniert's

Ihr könnt die Partie zwischen dem FC Liverpool und dem FC Porto heute nicht live im TV sehen und habt auch keinen LIVE-STREAM zur Hand? Dann verpasst Ihr leider Gottes die Bilder von der Anfield Road.

Wir wollen Euch dennoch aufmuntern und bieten Euch deshalb eine lohnenswerte Alternative. Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Liverpool vs. Porto seid Ihr bestens informiert und bemerkt sofort, wenn etwas passiert.

Über die Push-Benachrichtigung versorgen wir Euch mit allen notwendigen Infos rund um die Begegnung: Tore, Großchancen, Verletzungen oder Karten - all das gibt es im TICKER.

FC Liverpool vs. FC Porto: Die Highlights bei DAZN sehen

DAZN ist nicht nur der Kanal, auf dem das Spiel Liverpool - Porto heute live im Stream zu sehen ist - auf der Plattform des Ismaninger Senders gibt es rund 40 Minuten nach dem Schlusspfiff auch die Highlights der Begegnung zu sehen.

Die einzige Voraussetzung für die Nutzung des Kanals für diesen Service ist ein Abonnement, das vor Ende der Partie abgeschlossen werden muss.

Wie Ihr bereits wisst, kostet ein Abonnement bei DAZN monatlich nur 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Dabei schenkt Euch der Kanal einen Testmonat, in dem Ihr Euch überlegen könnt, ob Ihr DAZN abonnieren wollt oder nicht. Keine Vertragsbindungen, Eure Entscheidung!

FC Liverpool vs. FC Porto: Die letzten Aufeinandertreffen beider Teams

Datum Wettbewerb Spiel Ergebnis 6. März 2018 Champions League FC Liverpool - FC Porto 0:0 14. Februar 2018 Champions League FC Porto - FC Liverpool 0:5 28. November 2007 Champions League FC Liverpool - FC Porto 4:1 18. September 2007 Champions League FC Porto - FC Liverpool 1:1 15. März 2001 Europa League (UEFA-Cup) FC Liverpool - FC Porto 2:0 8. März 2001 Europa League (UEFA-Cup) FC Porto - FC Liverpool 0:0

FC Liverpool vs. FC Porto: Die Opta-Fakten zum CL-Achtelfinale