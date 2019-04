Die Fans haben dazu geführt, dass Liverpool auf heimischen Untergrund quasi unschlagbar ist - zumindest im europäischen Wettbewerb. In dieser CL-Saison hat der in vier Heimspielen drei Siege gefeiert und ein Remis gegen den FC Bayern eingefahren. In der letzten Spielzeit gab es in Anfield fünf Erfolge und zwei Unentschieden in der Königsklasse. Auch in der , in Klopps erstem Jahr in Liverpool, gab es keine Heim-Niederlage, sondern fünf Siege und ein Unentschieden.