FC Liverpool vs. FC Everton: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen und Co. - den FA Cup heute live sehen

Liverpool empfängt in der 3. Runde des FA Cups Everton. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung des Merseyside Derbys im TV und im LIVE-STREAM.

Merseyside Derby im : Der empfängt in der 3. Runde des englischen Pokals den . Anstoß ist um 17.01 Uhr an der Anfield Road.

Während die sich in der Winterpause befindet, geht es in heiß her. Für die Reds ist das Derby bereits das zehnte Spiel innerhalb von etwas mehr als einem Monat. Nachdem sie im League Cup gegen Aston Villa aufgrund der Klub-WM quasi mit der A-Jugend antreten musste und ausschied, will die Mannschaft von Jürgen Klopp zumindest den zweiten englischen Pokal an Mersey holen.

Für den FC Everton geht es im Duell gegen den LFC um Revanche. Bereits im letzten Jahr trafen die beiden Mannschaften in der 3. Runde des FA Cups aufeinander. Damals schieden die Toffies durch eine 1:2-Niederlage aus.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der FA-Cup-Partie zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton im TV und im LIVE-STREAM . Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen des Merseyside Derbys, sobald diese bekannt sind.

FC Liverpool vs. FC Everton: Die Daten zum Spiel am Merseyside Derby

Duell FC Liverpool vs. FC Everton Datum So., 05. Januar 2020 | 17.01 Uhr Ort Anfield , Liverpool Zuschauer 54.074 Plätze

FC Liverpool vs. FC Everton: Den FA Cup heute live im TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechte Nachricht für alle Interessenten des FA Cups: Das Pokalspiel zwischen Liverpool und Everton wird am Freitag nicht live im Free-TV gezeigt. Die einzige Möglichkeit, die Begegnung live zu sehen ist der LIVE-STREAM von DAZN.

Zwar ist der LIVE-STREAM nur online abrufbar, dennoch könnt Ihr die Partie jedoch auch bequem auf Eurem TV-Gerät anschauen. Hierzu benötigt Ihr lediglich die DAZN-App, die kostenfrei im App-Store oder Google-Play-Store als Download verfügbar ist.

Die App ist mit allen gängigen Smart-TVs kompatibel und ermöglicht es DAZN-Abonnenten, das LIVE-STREAM-Programm auf einem TV-Gerät abzurufen. Sämtliche Funktionen sind dabei identisch mit den Optionen am Desktop-PC.

Natürlich können nicht nur Smart-TV-Besitzer in den Genuss kommen, DAZN auf dem Fernsehgerät zu sehen. Zubehör wie der Amazon-Fire-TV-Stick bietet die identischen Funktionen. Wie Ihr auf den LIVE-STREM zugreifen könnt, erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

FC Liverpool vs. FC Everton: Den FA Cup im LIVE-STREAM verfolgen

Wenn Ihr die Liverpooler Stadtmeisterschaft live miterleben wollt, ist DAZN Eure einzige Anlaufstelle. Der Streaminganbieter hat sich in die exklusiven Übertragungsrechte für den FA Cup gesichert und zeigt Liverpool vs. Everton heute live im Stream .

Die Vorberichterstattung beginnt bereits rund eine Viertelstunde vor Spielbeginn, um 16.45 Uh r. Im Vorfeld liefert Euch Moderator Tobias Wahnschaffe alle wissenswerten Infos rund um die Begegnung. Sobald der Ball rollt, kommentieren Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl das Spielgeschehen.

FC Liverpool vs. FC Everton: Der FA Cup im LIVE-STREAM bei DAZN

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, benötigt Ihr ein DAZN-Abo. Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat für alle Neukunden gratis und kostet anschließend 11,99 Euro pro Monat. Wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet, zahlt Ihr jedoch gerade einmal 119,99 Euro per annum und spart somit rund 24 Euro.

Mit DAZN seht Ihr nicht nur den FA Cup live und exklusiv. Der Anbieter bietet das weltweit größte Angebot an Live-Sport und zeigt unter anderem die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, sowie ausgewählte Partien der , von und der .

FC Liverpool vs. FC Everton: Den FA Cup im LIVE-TICKER verfolgen

Solltet Ihr das Merseyside Derby nicht auf DAZN verfolgen können, lässt Euch Goal nicht im Stich. Dank dem kostenlosen LIVE-TICKER bleibt Ihr auch ohne Stream immer auf Ballhöhe.

Bereits ab 20 Minuten vor Spielbeginn werdet Ihr mit interessanten Fakten und Zahlen zur FA-Cup-Partie versorgt. Während der 90 Minuten verpasst Ihr dann keine Aktion von Virgil van Dijk, Mo Salah und Co.

Klickt Euch über diesen Link direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER auf Goal.com oder ladet Euch die kostenfreie Goal-App für Apple und Android herunter.

FC Liverpool vs. FC Everton: Die Highlights des FA Cups bei DAZN

Ihr habt das Merseyside Derby verpasst oder wollt Euch noch einmal in Ruhe die Zusammenfassung ansehen? DAZN versorgt Euch bereits kurz nach Abpfiff mit den Highlights der Partie.

Der Streaminganbieter stellt Euch alle Höhepunkte der FA-Cup-Begegnung im Anschluss auf Abruf zur Verfügung. Solltet Ihr Euch die gesamte Partie im Nachhinein ansehen wollen, könnt Ihr zudem die vollen 90 Minuten im Re-Live sehen.

Auch für diesen Service benötigt Ihr jedoch ein DAZN-Abo. Solltet Ihr Fragen zum Steramingdienst haben, findet Ihr unter diesen Links die Antworten:

FC Liverpool vs. FC Everton: Die Aufstellungen

Hier folgen zirka eine Stunde vor Anstoß die Aufstellungen des Merseyside Derbys.

FC Liverpool vs. FC Everton: Die Berichterstattung im Überblick

FC Liverpool gegen Everton ... ... im TV / ... via LIVE-STREAM ... ... bei DAZN ... als Highlights ... ... bei DAZN ... im LIVE-TICKER ... ... bei Goal

FC Liverpool vs. FC Everton: Die Bilanz